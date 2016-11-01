У школах Чернівців запроваджується карантин

Про це йшлося на щотижневому брифінгу міського голови Олексія Каспрука
За його словами, сьогодні у навчальних закладах міста відсутні багато дітей. У більшості з них – ознаки гострих респіраторних захворювань. Саме тому починаючи з завтрашнього дня, 29 листопада, оголошується перерва у навчанні до наступного понеділка. Надалі про прогнози не йшлося, оскільки епідсезон тільки розпочався.
«За даними, зібраними у школах, ліцеях, гімназіях, станом на сьогодні відсутні через хворобу 15,8% дітей, - повідомив начальник управління освіти Сергій Мартинюк. – Правда, ще не всі з них звернулися до лікаря».
Сергій Мартинюк закликав батьків всіх учнів у випадку виявлення у їхніх дітей ознак захворювання на ГРВІ обов’язково звертатися до фахівців. На цьому наголосила і Головний санітарний лікар області Наталія Гопко: «Звернення за медичною допомогою у випадку захворювання допоможе своєчасно вилікуватися та уникнути ускладнення».
На брифінгу йшлося й про те, що всі, хто захворів на ГРВІ, мають негайно припинити спілкування з ровесниками та іншими категоріями населення, бо в іншому випадку ефективність застосовуваних заходів буде обмежена.
Діти, та й дорослі також мусять дотримуватися простих заходів безпеки: часто мити руки, провітрювати приміщення, здійснювати вологе прибирання, виділяти для хворого члена родини індивідуальні предмети побуту. І пам’ятати, що джерелом інфекції є хвора людина.
За даними посадовців, наразі підстав для паніки немає, однак так званий карантин – це вимушений захід, оскільки серед захворілих станом на сьогодні 70% - діти до 18 років, як найбільш вразлива категорія. Продовжувати карантин чи ні – вирішуватиме комісія вже в п’ятницю, 02 11.2016р.