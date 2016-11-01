1991 Open Data Incubator відкрито на Західній Україні

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:05
28 листопада

Додаткові пільги військовим щодо сплати кредиту

14:54
28 листопада

«Зростай серед кращих» - в Україні та Чернівцях оголошено відбір учасників для участі у програмі «Адвокат майбутнього»

14:51
28 листопада

У Чернівцях можуть призупинити навчання у школах через високу захворюваність на ГРВІ

14:48
28 листопада

Представлено нового директора Департаменту фінансів Чернівецької ОДА

14:46
28 листопада

На виборах в громадах Чернівецької області зафіксовано нерівномірний поділ округів

14:43
28 листопада

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ презентує у Чернівцях книгу «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ»

11:33
28 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

11:32
28 листопада

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Буковини у жовтні 2016 року

11:30
28 листопада

Новорічні подарунки – без податків!

11:20
28 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:19
28 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

11:17
28 листопада

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

11:07
28 листопада

На Буковині затримали чотирьох порушників

11:05
28 листопада

З початку року більше 10 тисяч буковинців знайшли роботу завдяки службі зайнятості

10:57
28 листопада

Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

13:04
25 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

13:03
25 листопада

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

13:01
25 листопада

Відключення води у Чернівцях

11:45
25 листопада

Чернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ремонт доріг

11:32
25 листопада

Чоловік наклав на себе руки, порізавши ножем

11:26
25 листопада

Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

11:22
25 листопада

З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.

11:21
25 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:20
25 листопада

Релігійним організаціям подовжено термін підтвердження неприбуткового статусу

11:19
25 листопада

Розбійників позбавили волі на 7 років

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
28 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
29 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць, в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Гопко та начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексія Гайдая на тему: "Про епідситуацію в області щодо захворюваності на грип та ГРВІ".
29 листопада о 14.00
в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх) відбудуться пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» з нагоди 65-річчя від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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Партнери

1991 Open Data Incubator відкрито на Західній Україні

Сьогодні, 16:47 / Коментарів: 0
26 листопада пройшов конкурс-інтенсив з відбору найкращіх проектів, що будуть інтегровані у міську інфраструктуру та зроблять Івано-Франківськ та інші міста регіону більш комфортними для життя. Це офіційний старт програми розвитку IТ-проектів 1991 Франківськ у межах програми DOBRE при подтримці міської ради. Відкриття Інкубатору 1991 у Івано-Франківську - це початок реалізації великою п’ятирічної програми, яка допоможе громадам Івано-Франківської, Тернопольскої та Чернівецької областей використовувати інноваційні технології та побудує розумні міста. Програма 1991 Франківськ фінансується Агенцією з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з Global Communities.


Івано-Франківськ - це друге місто, в якому відкрилася інноваційна платформа для розвитку IT-стартапів під керівництвом громадської організації IT-волонтерів SocialBoost.


1991 Open Data Incubator відкрито на Західній Україні


Віктор Гурський, директор 1991 Open Data Incubator, SocialBoost:


“Це некомерційний проект, створений зусиллями IT-активістів SocialBoost, який став каталізатором змін в Україні. Програма 1991 вже має результати - успішно працюють аналітичні системи для контролю та прозорості державних установ, інфраструктурні проекти для розвитку розумного міста у Києві. Завдяки активному попиту з боку стартапів були відкриті нові державні реєстри. Успішно запустилися та працюють 21 електронний сервіс, 150 робочих місць. Завдяки підтримці USAID та Global Communities, ми можемо впроваджувати методологію роботи зі стартапами в місті. У Франківську мета Інкубатору 1991 - створення максимальної кількості прецедентів успішної взаємодії IT-активістів з державним сектором та бізнесом.”


Наталя Захарченко,
“Інкубатор - є одним із партнерів програми DOBRE і відповідає за дуже важливий напрямок - розробку та втілення інноваційних IT-рішень, які мають грунтуватися на потребах мешканців громад, враховувати і розбудовувати технічні та технологічні можливості кожної місцевості та рівень навичок та обізнаності громадян.”


Руслан Романович Марцінків, міський голова:
“Приємно, що дедалі частіше представники ІТ-галузі обирають наше місто для роботи та життя. Це значить, що ми рухаємось у правильному напрямі, створюємо комфортну інфраструктуру та умови для бізнесу. Міська влада готова співпрацювати з ІТ-сектором, ми відкриті до інноваційних проектів та свіжих ідей. Нам потрібен інтелектуальний потенціал, яким володіє ІТ-спільнота. Значне досягнення муніципалітету цього року - це створення єдиного дата-центру для усіх компаній, що працюють в сфері комунальних послуг. Наша ціль - повністю відмовитись від паперового формату довідок. Сподіваємось, почути ідеї щодо електронної картки для медичних закладів, способи залучення громади до міських проектів тощо. Хотілося б утвердитись у визначенні, що Івано-Франківськ - місто не просто відкрите для інновацій, а в якому ці інновації генеруються.”


Євгенія Клепа, керівник інкубаційної програми 1991 Frankivsk:
“За тиждень до конкурсу був проведений брейншторм за участю активної громади міста, де було виявлено основне коло проблем та ідей, що могли би їх вирішити. Саме це стало рушійною силою при відборі. Зросла інтенсивність подання проектів. Ми отримали 18 заявок на участь у конкурсі. Відібрали 9. Та остаточно пройшло 6 стартапів. Особливістю набору є те, що більшість проектів пов’язані або зі сферою ЖКГ або з антикорупційними інструментами.”


1991 Open Data Incubator відкрито на Західній Україні


Переможцями конкурсу стали:

Е-декларація - аналітична система, що допомагає відслідити операції посадових осіб
Муніципальний дата-центр - єдина база даних для обліку та аудиту будинків, комунальних послуг, господарств і об'єктів інфраструктури в цілому
Urban Workout - база даних спортивних майданчиків та приміщень для занять спортом
Tariff Counter - мобільний додаток для обліку комунальних платежів
eSTATE-IF - інтерактивна система муніціпальної нерухомості
HeroMeter - оцінка ефективності діяльності громадських об'єднань та їх активних учасників, або державних службовців


З 5 грудня починається інкубаційна програма, до якої долучилися 15 менторів-професіоналів з Івано-Франківську, України та зарубіжжя, які змінюють країну своїми знаннями. За їх допомогою команди допрацюють свої проекти для запуску та маштабування у регіони. Програма продовжується три місяці. Впродовж цього періоду учасники будуть зустрічатися з успішними стартапами, бізнесменами, представниками влади, журналістами з України та світу, мати можливість спілкуватися з донорами та інвесторами, працювати у комфортному офісі. Наприкінці програми відбудеться ДемоДей, де буде надана можливість протестувати всі сервіси.

1991 Open Data Incubator відкрито на Західній Україні
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