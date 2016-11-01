1991 Open Data Incubator відкрито на Західній Україні

26 листопада пройшов конкурс-інтенсив з відбору найкращіх проектів, що будуть інтегровані у міську інфраструктуру та зроблять Івано-Франківськ та інші міста регіону більш комфортними для життя. Це офіційний старт програми розвитку IТ-проектів 1991 Франківськ у межах програми DOBRE при подтримці міської ради. Відкриття Інкубатору 1991 у Івано-Франківську - це початок реалізації великою п’ятирічної програми, яка допоможе громадам Івано-Франківської, Тернопольскої та Чернівецької областей використовувати інноваційні технології та побудує розумні міста. Програма 1991 Франківськ фінансується Агенцією з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з Global Communities.Івано-Франківськ - це друге місто, в якому відкрилася інноваційна платформа для розвитку IT-стартапів під керівництвом громадської організації IT-волонтерів SocialBoost.Віктор Гурський, директор 1991 Open Data Incubator, SocialBoost:“Це некомерційний проект, створений зусиллями IT-активістів SocialBoost, який став каталізатором змін в Україні. Програма 1991 вже має результати - успішно працюють аналітичні системи для контролю та прозорості державних установ, інфраструктурні проекти для розвитку розумного міста у Києві. Завдяки активному попиту з боку стартапів були відкриті нові державні реєстри. Успішно запустилися та працюють 21 електронний сервіс, 150 робочих місць. Завдяки підтримці USAID та Global Communities, ми можемо впроваджувати методологію роботи зі стартапами в місті. У Франківську мета Інкубатору 1991 - створення максимальної кількості прецедентів успішної взаємодії IT-активістів з державним сектором та бізнесом.”“Інкубатор - є одним із партнерів програми DOBRE і відповідає за дуже важливий напрямок - розробку та втілення інноваційних IT-рішень, які мають грунтуватися на потребах мешканців громад, враховувати і розбудовувати технічні та технологічні можливості кожної місцевості та рівень навичок та обізнаності громадян.”“Приємно, що дедалі частіше представники ІТ-галузі обирають наше місто для роботи та життя. Це значить, що ми рухаємось у правильному напрямі, створюємо комфортну інфраструктуру та умови для бізнесу. Міська влада готова співпрацювати з ІТ-сектором, ми відкриті до інноваційних проектів та свіжих ідей. Нам потрібен інтелектуальний потенціал, яким володіє ІТ-спільнота. Значне досягнення муніципалітету цього року - це створення єдиного дата-центру для усіх компаній, що працюють в сфері комунальних послуг. Наша ціль - повністю відмовитись від паперового формату довідок. Сподіваємось, почути ідеї щодо електронної картки для медичних закладів, способи залучення громади до міських проектів тощо. Хотілося б утвердитись у визначенні, що Івано-Франківськ - місто не просто відкрите для інновацій, а в якому ці інновації генеруються.”“За тиждень до конкурсу був проведений брейншторм за участю активної громади міста, де було виявлено основне коло проблем та ідей, що могли би їх вирішити. Саме це стало рушійною силою при відборі. Зросла інтенсивність подання проектів. Ми отримали 18 заявок на участь у конкурсі. Відібрали 9. Та остаточно пройшло 6 стартапів. Особливістю набору є те, що більшість проектів пов’язані або зі сферою ЖКГ або з антикорупційними інструментами.”Е-декларація - аналітична система, що допомагає відслідити операції посадових осібМуніципальний дата-центр - єдина база даних для обліку та аудиту будинків, комунальних послуг, господарств і об'єктів інфраструктури в ціломуUrban Workout - база даних спортивних майданчиків та приміщень для занять спортомTariff Counter - мобільний додаток для обліку комунальних платежівeSTATE-IF - інтерактивна система муніціпальної нерухомостіHeroMeter - оцінка ефективності діяльності громадських об'єднань та їх активних учасників, або державних службовцівЗ 5 грудня починається інкубаційна програма, до якої долучилися 15 менторів-професіоналів з Івано-Франківську, України та зарубіжжя, які змінюють країну своїми знаннями. За їх допомогою команди допрацюють свої проекти для запуску та маштабування у регіони. Програма продовжується три місяці. Впродовж цього періоду учасники будуть зустрічатися з успішними стартапами, бізнесменами, представниками влади, журналістами з України та світу, мати можливість спілкуватися з донорами та інвесторами, працювати у комфортному офісі. Наприкінці програми відбудеться ДемоДей, де буде надана можливість протестувати всі сервіси.