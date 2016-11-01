СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ КЕРІВНИКИ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Керівники медичних установ Чернівецької області отримують від однієї до 18 тисяч гривень в місяць. Дехто виписує собі премії по 3-8 тисяч, тисячі гривень матеріальної допомоги, а хтось живе “на одну зарплату”. Які ж офіційні заробітки у головних лікарів чернівецьких медичних установ та їх заступників, дізнавався “Ні корупції!”.
Резонанс, який викликало електронне декларування статків чиновників, а, тим більше, ті доходи та майно, які були задекларовані, не вщухає і по цей час. Суспільний інтерес до статків керівників, посадовців цілком зрозумілий. Адже ці люди мають владу, наділені повноваженнями, вони визначають долю країни, області, сфери відання, установи, організації. Почасти увага громадськості обмежується деклараціями, статками керівництва місцевих рад, адміністрацій. А все ж не варто забувати про тих, хто є “царями” у своїх володіннях — державних, комунальних підприємствах, установах, закладах тощо.
Я надіслала запит до Чернівецької обласної державної адміністрації з проханням надати інформацію про заробітну плату та інші виплати, які отримують керівники медичних установ краю, а також попросила надіслати мені копії їхніх декларацій.
Відповіді від частини медичних установ я так і не отримала по сьогодні. Одні закинули відповіді на вже закритий файлообмінник ex.ua, інші – надали відскановані таблиці або ж відіслали на якісь сторонні ресурси, одиниці — придатному для роботи електронному вигляді (документи). Що ж стосується декларацій, то тут можна прослідкувати всі можливі варіанти порушення Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Цікавим було надання тільки перших двох сторінок декларації, бо решта “містить конфіденційну інформацію” (Лікарня швидкої медичної допомоги, керівник О.Грушко), інші (Чернівецький обласний онкологічний диспансер) надали тільки окремі сторінки (без перших двох) декларацій. Вигадливі медики затирали чи не всю інформацію в деклараціях тощо. В підсумку — в деяких комунальних медичних закладах Чернівецької області не мають зеленого поняття, що таке публічна інформація та як відповідати на запити.
З відповідей на запити, які, нагадую, надіслали не всі медичні заклади Чернівецької області (в тому числі, і найбільші), стало зрозуміло, що багато керівників медичних установ області — тимчасово виконують обов‘язки. Таке “підвішене” становище керівників, певно, комусь дуже вигідне. Далі мова піде про заробітну платню, яку було нараховано керівникам медзакладів області протягом січня-червня 2016 року.Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДомВолодимир Мочульський, ТВО головного лікаря установи
, надав інформацію щодо зарплатні, яка складається з посадового окладу, надбавки за роботу зі шкідливими умовами праці (60%) та надбавки за 10-річний стаж (10%). Таким чином, у першій половині 2016 року платня лікаря становила в середньому 6 тисяч грн. в місяць. Загалом за півроку лікарю нарахували 38 184 грн.Чернівецький обласний шкір-вендиспансерГоловний лікар Святослав Малин
працював до травня 2016 року, і його зарплатня становила 6100 — 9500 грн. Загалом за січень-травень 2016 року йому було нараховано 31 801 грн.Нинішній ТВО головного лікаря О. Тимофійчук
з 10.05.2016р. – 30.06.2016р. отримав таку зарплату: травень – 1112,07грн., червень – 6228,70грн., а разом – 7340,77грн. Премії, надбавки, доплати, матеріальну допомогу за даний період керівництво не отримувало.Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни
За січень-червень 2016 року у головного лікаря В. Кожухара
нарахування становили від 6 до 18 тисяч гривень щомісяця. В цю суму входила ставка (4500-4800 грн) та надбавки (від 2 до 14 тисяч гривень). Які саме надбавки — не вказано, а зазначено “тільки передбачені чинним законодавством”). Загалом за півроку нарахована зарплата склала 76 567 грн.У заступника головного лікаря з організації медичної роботи А. Шипот
зарплатня складала від 5 800 до 11 800 грн. на місяць протягом першого півріччя 2016 року. Загалом за півроку зарплата склала 53 654 грн. У колеги заступника з медчастини Г. Шпак
— від 1800 до 15 300 грн. на місяць (за півроку – 52 303 грн.). Заступник з технічних питань А.Бойко
заробляв від від 4800 до 7200 грн. (за півроку – 36 833 грн.), а заступник з економічних питань С. Довганюк
— від 5 000 до 8 800 грн. (40 826 грн. за 6 місяців). Премій не було, матеріальна допомога не зазначена.
Таким чином, на утримання адміністрації госпіталь витратив за півроку 260 194 грн.Чернівецький обласний спеціалізований будинок дитиниГоловному лікарю Л.Філіпець
, відповідно до наданої інформації, було нараховано протягом січня-червня 2016 року від 5 до 11 тисяч на місяць (оклад, надбавка за стаж, сумісництво). Окрім того, в лютому отримана матеріальна допомога в розмірі 4 629 грн. Загалом за півроку було нараховано 54 964 грн.Заступник головного лікаря М.Загороднюк
отримував від 5 до 7 тисяч грн. (нараховано) і в березні 2016 року мав премію премію 2 000 грн. та 3 685 грн. отримано матеріальної допомоги. Загалом за перше півріччя заступнику було нараховано 39 974 грн.Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Головний лікар М. Леонова
отримувала від 5700 до 6700 грн. (оклад, надбавка, доплата за складність та напруженість). Також 4 084 грн. отримано у квітні матеріальну допомогу на оздоровлення. Загалом за півроку 42 848 грн.Обласний клінічний кардіологічний диспансер
Головний лікар диспансеру Ірина Маковійчук
отримувала в січні-червні 2016 року від 5800 до 8700 грн в місяць. Окрім того, мала премію в березні 2016 року в сумі 3 877 грн. Загалом за півроку керівнику було нараховано 48 787 грн. Заступнику головного лікаря з медичної частини
нараховували від 4100 до 6100 грн. в місяць (за півроку – 33709 грн.), а заступнику з економічних питань – від 3100 до 4 700 грн., додатково ще у травні 2016 року була отримана матеріальна допомога 3339 грн. (за півроку 29 792 грн.).Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер
Головний лікар Марія Курик
заробляла 4-6 тисяч грн (оклад, надбавка). Однак у лютому та квітні 2016 року отримала суму 4 900 та 4 800 грн. Загалом за півроку їй було нараховано 38 390 грн.Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги
Головний лікар Олександр Грушко
отримував більше 6 тисяч грн. зарплатні (оклад та надбавки). Також у березні 2016 року отримав 6 678 грн. премії та в червні – 3 555 грн. матеріальної допомоги на оздоровлення. За перше півріччя 2016 року йому було нараховано 48 850 грн.
Близько 6 тисяч отримував заступник головного лікаря з медичної частини
. В березні та квітні заступнику також було нараховано 3 172 грн. премії, а також 1000 грн. в червні. Загальна сума нарахувань за півроку склала 38 795 грн. Заступник з контролю якості та діагностики лікування
тричі за півроку отримував премії розміром 3 172 грн, 3 172 грн. та 1000 грн. Без цього зарплата становила близько 5,8 — 7 тис. грн. (за півроку – 48 500 грн.). Колега з медсестринства – 5 200 — 6 300 грн. Премії з березня по червень (від 1000 до 5676 грн.) склали 12 352 грн. Загалом за півроку було нараховано 48 127 грн.Заступник з економічних питань
двічі отримував премії по 3 172 грн. і 1000 грн., а зарплата склала 4700 — 5200 грн. Загалом за півроку сума нарахувань склала 36 506 грн. Заступник з технічних питань
також мав премії двічі по 3 172 грн і 1000 грн., зарплата склала 4700 — 5200 грн. Загалом заступник отримав нарахованими 36 506 грн.Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Установа має свій сайт, де можна ознайомитись з деклараціями керівництва. Там також міститься інформація щодо їх зарплат, премій, надбавок, доплат та матеріальної допомоги в розділі «Фінансова діяльність». Правда, інформація обмежується даними за перше півріччя 2016 року. У відповіді на запит керівництво зіслалось на цей сайт, порушуючи ст.22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, який чітко визначає, що “відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації”.
На сайті йдеться, що у директора Володимира Єленєва протягом січня-червня зарплатня становила 7-10 тисяч гривень і складалася з окладу, надбавки та доплати за суміщення. Загалом протягом півріччя директору було нараховано 56 299 грн.
У його заступника з оперативної роботи, медицини катастроф, цивільного захисту населення та виїзної консультативної допомоги Богдана Головацького
зарплатня становила 10-16 тисяч грн. Окрім того, чоловік у квітні 2016 року отримав премію в розмірі 4172 грн., а в червні — матеріальну допомогу на оздоровлення 3377 грн. За півроку йому було нараховано 90 018 грн.Заступник директора з економічних питань Андрій Никуляк
протягом січня-червня отримував нарахованими 6-9 тисяч гривень. Окрім того, так само у квітні отримав премію в розмірі 3172 грн., а в червні — матеріальну допомогу в розмірі 3377 грн. За півроку заступнику було нараховано 47 881 грн.Заступник директора з медичної роботи та начальник Чернівецької станції швидкої медичної допомоги Сергій Паушак
мав нарахованими 10-14 тисяч протягом січня-червня 2016 року. Він також отримав квітневу премію в розмірі 3527 грн. Протягом цього періоду йому було нараховано 79 946 грн.Заступниця директора, начальниця Міжрайонної станції швидкої медичної допомоги Ірина Тулюлюк
за півроку отримала нарахованими 9-15 тисяч гривень в місяць, а також квітневу премію в розмірі 3172 грн. та червневу допомогу на оздоровлення в сумі 3377 грн. Загалом за півроку Ірині Тулюлюк нарахували 78 706 грн.Центр медико-соціальної експертизи
В.о. головного лікаря В. Біволаріу
заробляє від 6300 до 8075 грн. в місяць (січень-червень 2016 року). Ніяких премій чи допомог він не отримував. Зарплата також включає в себе виплати за сумісництво. Загалом за півроку йому було нараховано 45 052 грн.Заступник головного лікаря з питань медичної реабілітації
отримував від 5500 до 12 тисяч. Загалом за півроку йому було нараховано 42 865 грн.Чернівецький обласний онкологічний диспансер
За підписом ТВО закладу Іллі Тащука ми отримали інформацію про зарплатні двох заступників. Так, заступник головного лікаря з оргметодроботи
отримував у січні-червні зарплатню, яка складалась з окладу та надбавок і становила близько 11 500 грн в місяць. За півроку йому було нараховано 64 810 грн. Заступник головного лікаря з економічних питань
так само отримував оклад та надбавки, які складали в місяць 9200 — 11 500 грн. За півроку йому було нараховано 57 112 грн. (для таблиці беремо заступника з оргметодроботи).Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій «Садгора»
ТВО головного лікаря Світлані Матейчук
протягом першого півріччя 2016 року булонараховано від 8500 до 13600 грн. щомісяця (за основною роботою, за сумісництвом, курси та допомога на оздоровлення — 4485 грн.) Всього за півроку – 61 231 грн.Міський протитуберкульозний диспансер
ТВО головного лікаря Алла Мороз
отримувала основну зарплату та інші нарахування (не розписано), які складали 10 тисяч грн. в місяць. Загалом за півроку їй було нараховано 62 696 грн.Чернівецький обласний центр служби крові
У відповідь на запит було надано інформацію про зарплатню ТВО керівника центруАнжеліки Каланчі
тільки за два місяці — 4800 та 5600 грн. В червні 2016 року в тому числі вона отримала премію 500 грн.Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи
ТВО головного лікаря Антон Казанський
в місяць заробляв на посаді від 6200 до 10000 грн. (оклад та надбавка). Загалом за півроку нарахування склали 43 551 грн. Заступників у нього немає.Чернівецька обласна психіатрична лікарня
В лікарні теж відбувались кадрові зміни, тому інформація про керівника є тільки по квітень 2016 року. Так, головний лікар
протягом січня-квітня 2016 року заробив 56 769 грн., з яких лікарняні склали 36 887 грн.
Один із заступників головного лікаря з медичної частини
, яких у лікарні аж два, отримував приблизно 8-9 тисяч гривень, а також відпускні 7927 грн. та матеріальнудопомогу 4 829 грн. Загалом за півроку було нараховано 57 984 грн. Інший
отримав за півроку 50 740 грн.Заступник головного лікаря з економічних питань
в середньому отримував у першому півріччі 2016 року 6,5 тисяч гривень в місяць (41 176 грн. нараховано за півроку), як і заступник з медсестринства (40 914 грн.). Близько 5,5 тисяч гривень в місяць нараховували заступнику з медико-соціальної реабілітації та правової допомоги або32 732 грн. за півріччя.Чернівецька обласна консультативна стоматполіклініка
До березня 2016 року керівником установи був В‘ячеслав Сандуляк
, який в останній місяць отримав 13 754 грн. відпускних, 3097 грн. матеріальної допомоги на оздоровлення та 7000 грн. премії.Валентину Пріску, ТВО головного лікаря
, з березня по червень 2016 року нараховували 1200-3600 грн. в місяць.
Якщо говорити про районні комунальні медичні заклади, то тільки три райони надали інформацію — Кельменці, Кіцмань та Новоселиця.
Так, головний лікар Кельменецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Дмитро Дмитрук
заробляв приблизно 9-10 тисяч гривень на місяць, а його заступниця — до 7 тисяч гривень в січні-червні 2016 року.
Їхні колеги з Кельменецької центральної районної лікарні
мали такі ж нараховані зарплатні. Головний лікар у лютому отримав 3 300 грн., а в решта місяців — 9-10 тисяч (оклад та доплати). Загалом за півроку — 42 927 грн. Заступник головного лікаря з медичної роботи — від 6200 до 9 400 грн. (оклад, доплати та 100 грн. премії в червні). Загалом за півроку — 51 476 грн. Заступник головного лікаря з тимчасової втрати працездатності — 6500 в січні і від 9 800 10 575 грн. в решту місяців (оклад та доплати). Загалом за півроку — 57 261 грн. Заступник головного лікаря з економічних питань — від 6 300 до 7 900 грн (оклад та доплати). Загалом за півроку – 44 387 грн.В Кіцманському районному центрі первинної медико-соціальної допомоги у головного лікаря
зарплата складається з окладу, надбавок, вислуг. Також з січня по травень 2016 року (коли сталась зміна головного лікаря) той мав щомісячні премії в розмірі 1552 грн., а в березні отримав також матеріальну допомогу в розмірі 3 105 грн та відпускні 3 743 грн. Без матеріальної допомоги в середньому головний лікар отримував 7 100 грн. Його наступник мав від 4 до 5,8 тисяч грн.
У заступника головного лікаря, в залежності від місяця, зарплата складала від 3500 до 5500 грн (переважно лишень оклад та вислуга). В січні заступник отримав 1636 грн. надбавки за складність та напруженість, а в квітні 3 305 грн. матеріальної допомоги та 3 160 відпускних. Посади інших трьох заступників введені з 1 червня 2016 року і їм нараховували від 3 100 до 4 300 грн.
В Кіцманській центральній районній лікарні головний лікар Василь Мисевич щомісяця отримував від 10 до 12, 3 тисяч гривень (оклад, надбавки, вислуга, сумісництво), а також мав у червні 2016 року в розмірі 6 384 грн. Загалом за півроку йому було нараховано 76 496 грн.
Заступник головного лікаря по медичній частині Мирослав Заліщук (перебував на посаді до 25.04.2016р.) отримував 8-10 тисяч гривень щомісяця, а також у березні 2016 року отримав 5 149 грн. матеріальної допомоги.
Заступник головного лікаря по материнству і дитинству Марія Шевчук отримувала 9-10 тисяч гривень зарплати. В травні 2016 року матеріальну допомогу в розмірі 6 095 грн. Загалом за півроку заробила 73 252 грн.
Заступник головного лікаря по медсестринству Світлана Бабюк отримувала 7-8 тисяч грн. В березні 2016 року отримала матеріальну допомогу в розмірі 3 311 грн. Загалом за півроку виплати склали 47 146 грн.
Заступник головного лікаря з економічних питань Оксана Войціх заробляла 5-7 тисяч грн. в місяць. Також у квітні вона отримала 5 149 грн. матеріальної допомоги. Загалом за півроку сума становила 44 514 грн.
Заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення (на посаді з 01.03.2016р.) Володимир Хромюк заробляв 7-8 тисяч грн.
Заступник головного лікаря по медичній частині (на посаді з 29.04.2016р.) Дмитро Фівчук заробляє 7900 грн. в місяць.
Також із відомостей зрозуміло, що в лікарні з травня недоплачували за складність та напруженість (близько 2000 грн).В Новоселицькій центральній районній лікарні головний лікар В. Калараш
отримував у першому півріччі від 6100 до 8300 грн. (за півроку нараховано 44 470 грн.). Заступник з лікарської роботи отримував від 2700 до 8000 грн. (загалом за шість місяців – 37 272 грн.), заступник головного лікаря з ЕТН Н. Кишлар – від 5 700 до 6800 грн. (38 072 грн.), заступник по роботі з середнім медперсоналом А. Олентир отримав премію в розмірі 5 335 грн в травні 2016 року та 21 340 грн. в червні (35 288 грн.) Заступник головного лікаря з клінічної роботи Л. Ротар отримувала від 3700 до 6700 грн. (загалом 35 816 грн.), а заступник з дитячої допоги опомозі Л. Грігор від 5 800 до 7 300 грн. в місяць протягом січня-червня, що загалом у першому півріччі 2016 року склало 40 659 грн.
Як можна прослідкувати, кожен медичний заклад має свою специфіку і відповідно, зарплатню, надбавки, премії і матеріальні допомоги. В одних керівництво виписує собі премії в кілька окладів, в інших премії взагалі відсутні.
На черзі — аналіз декларацій керівників медустанов краю, які надали у відповідь на запит. Якщо є ті, хто бажає долучитись до розшифровки декларацій, — пишітьvirnadiia(at)gmail.com
Надія Вірна,
“Ні корупції!”