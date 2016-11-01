Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді

Генеральний прокурор України Юрій Луценко після оголошення у Святошинському районному суді Києва перерви на 15 хвилин зачитав колишньому президенту Віктору Януковичу повідомлення про підозру.
Як передає УНІАН, Луценко оприлюднив підозру після того, як судді залишили залу засідань.
Як випливає з трансляції засідання на телеканалі "112 Україна", під час зачитування Луценком підозри зникло відеоз'єднання з Ростовським обласним судом, де перебуває Янукович.
"Як генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович, я звертаюся до Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111, 278 і глави 11 Кримінального процесуального кодексу 28 листопада 2016 року. Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федерович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - заявив Луценко. "Враховуючи те, що Янукович перебуває за межами України, не прибуває на виклики, фактично переховується від правоохоронних органів України, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення про підозру сьогодні годину назад надіслано на всі відомі адреси проживання та останнього перебування Януковича Віктора Федоровича, а також після закінчення мого виступу буде вручено адвокату останнього", - додав Луценко.
Він сказав, що вказане повідомлення про підозру складено ним як прокурором у кримінальному провадженні №42016000000001594, яке розслідується Головною військовою прокуратурою.
"Відповідно до змісту повідомлення, Янукович Віктор Федорович підозрюється в тому, що 1 березня 2014 року, будучи громадянином України, перебуваючи в неустановленому місці на території Російської Федерації, діючи умисно в порушення вимог статей 1,2, 65, 68, 132, 133, 134 Конституції України, вчинив державну зраду, а також з метою сприяння Російській Федерації та її представникам у порушення суверенітету і територіальної цілісності України, сподіваючись отримати підтримку та захист від представників влади Російської Федерації для подальшого тривалого проживання на території цієї країни та уникнення кримінальної відповідальності в Україні, складав уявлення про легітимність дій представників влади і службових осіб Збройних сил Російської Федерації, надання видимості законності вторгнення та окупацію підрозділами Збройних сил Російської Федерації території півострову Крим, усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна з проханням використати Збройні сили цієї держави на території України", - наголосив Луценко.
Генпрокурор додав, що Янукович такими діями "надав іноземній державі, Російській Федерації, та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а також сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил Російської Федерації у веденні агресивної війни проти України та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а саме окупації півострову Крим, а також заподіяння збитків державі Україна внаслідок втрати об'єктів державної власності на загальну суму понад 1 трильйон 80 мільярдів гривень".