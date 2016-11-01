Додаткові пільги військовим щодо сплати кредиту

Доброго дня, пане Міністре! Минулого року мій чоловік був призваний на службу в армію. До цього він мав свою справу, на яку було взято кредит у банку. Через те, що він пішов захищати Батьківщину і вже не має тих доходів, які в нього були раніше, сплачувати за кредитом нашій сім’ї немає з чого. Ми чули, що є певні пільги для військових щодо сплати кредиту. Роз’ясніть будь-ласка, як нам справитися з цією ситуацією.РОЗ’ЯСНЕННЯ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПАВЛА ПЕТРЕНКА
В Україні триває антитерористична операція на сході країни та протистояння зовнішньому агресорові. Наші військовослужбовці мужньо відстоюють землі Батьківщини. Саме тому держава визначає на законодавчому рівні додаткові пільги військовослужбовцям для забезпечення їх соціального захисту.
Так, 26 квітня 2014 року Верховною Радою було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації».
Серед змін визначено, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.
Таким чином, якщо особа призвана на військову службу і має непогашену кредиторську заборгованість, вона має право звернутися до банку з письмовою заявою про проведення реструктуризації. Для цього необхідно додати документи, що підтверджують проходження військової служби або участь в антитерористичній операції, а також скрутне матеріальне становище, наприклад, копію довідки про розмір заробітної плати. При цьому, остаточне рішення про проведення реструктуризації приймає банк.
Крім того, така особа має право письмово повідомити банк про проходження нею військової служби та надати відповідні підтверджуючі документи з метою припинення нарахування банком штрафних санкцій, пені та процентів за користування кредитом. У випадку, якщо нарахування вже були проведені банк зобов’язаний їх списати.
Міністерство оборони України в листі від 21 серпня 2014 року роз’яснило, що документами, які підтверджують проходження військовослужбовця військової служби під час особливого періоду є військовий квиток, в якому в відповідних розділах здійснюються службові відмітки. Призов військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, можуть підтверджувати довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана військовим комісаріатом або військовою частиною, а для резервістів – витяг із наказу або довідка про зарахування до списків військової частини, які видаються військовою частиною.
Зазначені документи можуть видаватися родинам військовозобов’язаних та резервістів для пред’явлення їх за місцем вимоги.
Зрозуміло, що особа, призвана на військову службу, не має змоги особисто звернутися до банку чи фінансової установи із зазначеними заявами, тому краще надати право родичу або довіреній особі (наприклад, адвокатові) представляти інтереси шляхом оформлення нотаріально посвідченої довіреності.
У випадку відмови банку, особа, призвана на військову службу, має право захищати свої права шляхом звернення з позовною заявою до суду.
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