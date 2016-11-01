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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:05
28 листопада

Додаткові пільги військовим щодо сплати кредиту

14:54
28 листопада

«Зростай серед кращих» - в Україні та Чернівцях оголошено відбір учасників для участі у програмі «Адвокат майбутнього»

14:51
28 листопада

У Чернівцях можуть призупинити навчання у школах через високу захворюваність на ГРВІ

14:48
28 листопада

Представлено нового директора Департаменту фінансів Чернівецької ОДА

14:46
28 листопада

На виборах в громадах Чернівецької області зафіксовано нерівномірний поділ округів

14:43
28 листопада

Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ презентує у Чернівцях книгу «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ»

11:33
28 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

11:32
28 листопада

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Буковини у жовтні 2016 року

11:30
28 листопада

Новорічні подарунки – без податків!

11:20
28 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:19
28 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

11:17
28 листопада

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

11:07
28 листопада

На Буковині затримали чотирьох порушників

11:05
28 листопада

З початку року більше 10 тисяч буковинців знайшли роботу завдяки службі зайнятості

10:57
28 листопада

Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

13:04
25 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

13:03
25 листопада

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

13:01
25 листопада

Відключення води у Чернівцях

11:45
25 листопада

Чернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ремонт доріг

11:32
25 листопада

Чоловік наклав на себе руки, порізавши ножем

11:26
25 листопада

Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

11:22
25 листопада

З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.

11:21
25 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:20
25 листопада

Релігійним організаціям подовжено термін підтвердження неприбуткового статусу

11:19
25 листопада

Розбійників позбавили волі на 7 років

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
28 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
29 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць, в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Гопко та начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексія Гайдая на тему: "Про епідситуацію в області щодо захворюваності на грип та ГРВІ".
29 листопада о 14.00
в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх) відбудуться пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» з нагоди 65-річчя від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
2 грудня о 13:00
вул. О. Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться презентація книги київського політичного експерта Тараса БЕРЕЗОВЦЯ «АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ».
На зустрічі можна буде
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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«Зростай серед кращих» - в Україні та Чернівцях оголошено відбір учасників для участі у програмі «Адвокат майбутнього»

Сьогодні, 14:54 / Коментарів: 0
Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційний центром з надання правової допомоги, розпочато реалізацію програми «Адвокат майбутнього».

Це перша всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів, покликана підтримати співтовариство однодумців-професіоналів, які прагнуть підвищити якість правничих послуг, ефективно впроваджувати реформи у сфері правосуддя, розвивати професійну спільноту.

На учасників програми очікує чотири триденні сесії протягом 2017 року. Програма складається із 4-х навчальних модулів:
 Робота з клієнтом
 Взаємодія з колегами — процесуальними опонентами в суді
 Комунікація у юридичному співтоваристві
 Зв’язки з громадськістю та медіа

Навчальні модулі проходитимуть у Києві, Львові, Харкові та Одесі. Участь у навчанні для відібраних учасників буде безоплатною, оскільки програма підтримується проектом «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційний центром з надання правової допомоги та фінансується Урядом Канади.

Відбір учасників програми, а це близько 100 адвокатів з усієї України, проходитиме у грудні 2016 року.

Для участі у відборі програми «Адвокат майбутнього» потенційним учасникам необхідно:

- до 9 грудня 2016 року до 23:59 год. заповнити заяву-анкету.
- у період із 19 по 23 грудня 2016 року, за потреби, пройти інтерв’ю як додатковий відбірковий тур.

Заповнити заяву-анкету можна на сайті програми www.tomorrowslawyer.org . На цьому ж веб-сайті можна детальніше ознайомитися із умовами участі у програмі та отримати більше інформації про навчальні модулі.

Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
у Чернівецькій області
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