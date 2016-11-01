На виборах в громадах Чернівецької області зафіксовано нерівномірний поділ округів

У новостворених територіальних громадах Чернівецької області окремі виборчі округи вдвічі, а то й, подекуди, вчетверо більші за розміром, аніж інші. Так, найбільша різниця між найменшим і найбільшим округом спостерігається у Чудейській об’єднаній громаді, де середня кількість виборців на округ становить 317, при цьому найбільший налічує 494 виборці, а найменший – 125. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
У коментарі спостерігачу ОПОРИ голова Чудейської ТВК Іван Бурла зазначив, що деякі межі проводились з урахуванням проходження залізниці, розміщення полів і річки, і що комісія особливо не змінювала межі округів з минулих виборів.
Між тим, як йдеться у частині 2 статті 17 Закону України “Про місцеві вибори”, територіальні виборчі комісії утворюють одномандатні виборчі округи з приблизно рівною кількістю виборців.
Диспропорція між округами спостерігається також і в Сторожинецькій, Вижницькій та Вашківській територіальних громадах.
У Сторожинці при середній кількості виборців на округ – 764, є округ, який налічує всього 470 виборців, при тому, що інші два округи мають по 1 087 людей з правом голосу.
У Вижницькій громаді, при середній кількості виборців – 566, два округи налічують 922 і 956 осіб.
У Вашківській громаді найбільший округ має 528 виборців, а найменший – 216.
Як повідомив представнику ОПОРИ голова Сторожинецької міської виборчої комісії Вадим Чоботар, найбільші округи – це просто не поділені окремі населені пункти. В іншому разі це б потребувало зайвих витрат часу, коштів і людських ресурсів. А найменші округи - це також окремі населені пункти, які не можна "доліпити" до інших округів.
Прокоментувала систему поділу округів і голова Вижницької ТВК Тетяна Шпак. З її слів, членами комісії вирішено «затвердити саме такі межі, оскільки такі виборчі округи були створені давно – два округи на одну дільницю. Інакше потрібно було б переробляти все».
Голова Вашківської міської виборчої комісії Тетяна Аронець стверджує, що територіальний округ №15 – це село Вали, – складається з одної дільниці. Відстань між селами досить велика та горбиста, і тому для зручності виборців комісія вирішила не розділяти найбільший округ, до якого входить територія усього села Вали.
Різниця в кількості виборців між певними округами спостерігається і в межах Тереблечанської громади, де найменший округ становить – 111 виборців, а найбільший – 229.
Порівняно рівномірно розподілені округи Красноїльської громади, де при середній кількості виборців на округ – 302, найбільший нараховує 428 виборців, а найменший – 233.
Спостерігачі ОПОРИ констатують: більшість виборчих комісій не хотіли розривати межі виборчих округів, які були утворені на минулих місцевих виборах. І тому зараз спостерігається такий дисбаланс в кількості виборців на різних округах. Це, у свою чергу, може створити нерівні умови для боротьби кандидатів за депутатські крісла.