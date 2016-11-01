Пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» до дня народження Яремчука

30 листопада 2016р. виповниться 65 років від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.
Рідні гори Карпати, Говерла сріблочола, вічнозелена красуня смерічка стали символом, що надихали на творчість багатьох буковинців – Володимира Івасюка, Левка Дутковського, Василя Зінкевича, Софії Ротару та Назарія Яремчука.
Талант Назарія Яремчука – неперевершений голос, що звучав дзвінко та проникливо, передавав нам щирі переживання та справжню любов до рідного краю, буде нести добро в людські серця, доки ми слухаємо його пісні, читаємо його віршовані рядки та пам’ятаємо його.
Прожив він до прикрого мало, але встиг стати легендою вітчизняної естради. Легендою, із якою нерозривно пов’язана українська музична слава та невмирущі “Червона рута”, “Стожари”, “Батько і мати” “Родина” та інші.
У зустрічі–спомині беруть участь молоді талановиті артисти обласної філармонії Катерина Фокшарська та Юрій Гавриляк, присутні мають змогу послухати записи найвидатніших пісенних зразків у виконанні Назарія Яремчука, поетичні посвяти, що виконають студенти ЧУМ ім. Сидора Воробкевича.
На зустріч запрошені студенти, викладачі мистецьких учбових закладів, працівники закладів культури, шанувальники, мистецька громадськість міста, засоби масової інформації.
Зустріч надасть змогу кожному із присутніх відкрити Назарія Яремчука як людину неабияких різнобічних талантів: співака, поета, надійного друга, чоловіка, батька та великого патріота України.
З нагоди ювілею митця обласна наукова бібліотека ім. М. Івасюка запрошує на пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця», що відбудуться 29 листопада о 14.00 в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх).