У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:33
28 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

11:32
28 листопада

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Буковини у жовтні 2016 року

11:30
28 листопада

Новорічні подарунки – без податків!

11:20
28 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:19
28 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

11:17
28 листопада

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

11:07
28 листопада

На Буковині затримали чотирьох порушників

11:05
28 листопада

З початку року більше 10 тисяч буковинців знайшли роботу завдяки службі зайнятості

10:57
28 листопада

Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

13:04
25 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

13:03
25 листопада

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

13:01
25 листопада

Відключення води у Чернівцях

11:45
25 листопада

Чернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ремонт доріг

11:32
25 листопада

Чоловік наклав на себе руки, порізавши ножем

11:26
25 листопада

Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

11:22
25 листопада

З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.

11:21
25 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:20
25 листопада

Релігійним організаціям подовжено термін підтвердження неприбуткового статусу

11:19
25 листопада

Розбійників позбавили волі на 7 років

11:15
25 листопада

У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

17:26
24 листопада

Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

13:56
24 листопада

Фонд державного майна України по Чернівецькій області проводить повторний продаж на аукціоні

13:51
24 листопада

На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

13:13
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
28 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
29 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць, в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Гопко та начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексія Гайдая на тему: "Про епідситуацію в області щодо захворюваності на грип та ГРВІ".
29 листопада о 14.00
в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх) відбудуться пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» з нагоди 65-річчя від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників

Сьогодні, 13:12 / Коментарів: 0
У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників


Віднині і навічно ці троє зовсім молодих хлопців щоранку зустрічатимуть учнів свого навчального закладу, вчителів та батьків. З меморіальних дошок, встановлених на фасаді на їхню честь. Вони нагадуватимуть кожному з нас, якою ціною дістається мир. Павло Конопльов, Влад Трепко, Сергій Потарайко смертю хоробрих полягли у боях з ворогом.

У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників


…У дворі школи №28 зібралися вчителі, учні, рідні та близькі загиблих, представники влади та громадських організацій, церковнослужителі. За загиблими священики відправили панахиду та освятили меморіальні дошки. Присутні ж у своїх виступах щиро дякували батькам, що зростили героїв – Костянтину та Тетяні Конопльовим, Ніні та Віталію Трепко, Марії Потарайко.

У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників


«Дуже прикро, що аж троє випускників цієї школи полягли за незалежність України, - каже депутат Чернівецької обласної ради, волонтер Ольга Кобевко. Але школа має пишатися, що саме в цих стінах гартувався характер героїв, які віддали за кожного з нас найдорожче – власне життя. А ще добре, що у цьому мікрорайоні, одному з найбільших в Чернівцях, є активісти, котрі з власної ініціативи, без залучення владних структур, вшановують пам’ять полеглих хлопців, відкриваючи такі меморіальні дошки.
Вічна пам’ять полеглим Героям, вічна слава і шана!»

У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників

У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників

У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників

У чернівецькій школі № 28 відкрили меморіальні дошки на честь загиблих в АТО випускників


Довідково

Солдат 1-го батальйону 2-ї гаубичної батареї 80-ї окремої аеромобільної бригади Павло Костянтинович Конопльов народився 15 січня 1984 року в Чернівцях у родині робітників. У 1991 році Павлик пішов до першого класу ЗОШ № 28. Навчався у професійно-технічному училищі, в якому опанував професію столяра. 2001-го був призваний до лав Збройних сил України на строкову військову службу. Служив у Закарпатті в десантних військах. Трудовий шлях розпочав на гумовзуттєвому заводі, після скорочення виробництва підшукував більш «дохідні» робочі місця.
Після анексії Криму, 8 квітня 2014 року, військовий запас мобілізували, і вже невдовзі він потрапив до зони проведення АТО. Загинув 13 липня 2014 в бою під Луганськом. На місці бою залишились обгорілі тіла, які через кілька діб було доставлено до моргу і згодом ідентифіковано. Похоронений Герой 12 листопада на Центральному міському кладовищі на Алеї Слави.

Лейтенант медичної служби 30-ї окремої механізованої бригади Владислав Віталійович Трепко народився 6 червня 1986 року в місті Чернівці в багатодітній родині.
Навчався у ЗОШ № 28. Після 9-го класу вступив до медичного коледжу. Продовжив навчання у медич¬ному університеті за спеціальністю «Хірургія». Проходив інтернатуру в хірургічному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні. Вступив на магістратуру, але закінчити її не встиг.
У березні 2014 року був мобілізований до Збройних сил України. Спочатку проходив навчання, згодом потрапив на Схід, де вже вирували бойові дії. 12 лютого 2015 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання з надання медичної допомоги та евакуації поранених під Дебальцевим (не вийшов з «котла»). 16 лютого сотні мешканців Буковини прийшли провести бійця в останню путь.

Боєць 8-го батальйону територіальної оборони ЗСУ Сергій Дмитрович Потарайко (позивний «Мольфар») народився 30 січня 1984 року в місті Чернівці. Виховувався разом зі старшими сестрою Тетяною та братом Віталієм. У 1991 році пішов до першого класу загальноосвітньої школи № 28. Після здобуття базової середньої освіти загальну вирішив здобувати у Центрі освіти молоді. Працював на різних роботах.: на місцевому ринку, в охоронних структурах, їздив на заробітки. Організовував 3D-кінозали, був дитячим тренером з боксу. У 2014 році одружився, дуже любив прийомного сина.
У зв’язку з воєнними діями на Сході України мобілізований захищати її суверенітет та державну цілісність у квітні 2016 року. Загинув 15 липня цього ж року під час виконання бойового завдання під Маріуполем. Залишилися мати, сестра, брат, дружина.
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