Військова служба за контрактом - одна з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці.
Заробітна платня від 7000 грн/міс до 12000 грн/ міс.
На сучасному етапі розвитку України актуальним є зміцнення її обороноздатності та захист територіальної цілісності. За таких умов, головна увага керівництва держави приділяється комплектуванню Збройних Сил України.
Військова служба за контрактом є основним джерелом, яке забезпечує достатній рівень укомплектованості військових частин та їх готовність до захисту суверенітету та недоторканості України.
Військова служба у Збройних Силах України - це гарна школа життя, можливість проявити себе з самого кращого боку, зрозуміти чого ти дійсно вартий, стати справжнім професіонал своєї справи і захисником своєї країни і сім’ї.ДЕРЖАВА ГАРАНТУЄ:
- стабільне грошове забезпечення;
- речове забезпечення;
- можливість кар’єрного зросту;
- безкоштовне медичне обслуговування;
- пільговий відпочинок у санаторіях МО України із членами родини;
- соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей згідно з чинним законодавством.ВИМОГИ:
- вік: солдати, сержанти - від 18 до 60 років; молодший офіцерський склад - до 60 років;
- освіта: не менше повної середньої;
- придатність за станом здоров’я та морально-психологічними якостями;5 кроків до заключення контракту
1. Завітай до військового комісаріату та більш детально дізнайся про військову службу у Збройних Силах України.
Відвідай військову частину щоб отримати письмову згоду командира.
2. Надай документи для вивчення особистості.
3. Пройди медичне обстеження, професійний та психологічний відбір.
4. Підпиши контракт, пройди курс навчання за обраною спеціальністю у навчальному центрі Збройних Сил України.
5. Прибувай до обраного місця служби, проходь військову службу за отриманою спеціальністю.МИ ЧЕКАЄМО САМЕ НА ТЕБЕ.
Всі бажаючі за додатковою інформацією можуть звертатися у Чернівецький обласний військовий комісаріат за адресою: вул. О.Кобилянської, 32 або у військові комісаріати за місцем перебування на військовому обліку.Телефон: 0509480349, 0971773945, (0372)524349