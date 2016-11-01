Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Буковини у жовтні 2016 року

За інформацією Головного управління статистики Чернівецької області підприємствами краю у жовтні п.р. використано 32,1 млн.м3 газу природного, газойлів (палива дизельного) – 3,5 тис.т, вугілля кам’яного – 2,0 тис.т, бензину моторного – 0,6 тис.т.
У порівнянні з жовтнем 2015р. зменшились обсяги бензину моторного – на 20,6% та газойлів (палива дизельного) – на 12,9%. Разом з тим, збільшились обсяги споживання газу природного на 38,8% та вугілля кам’яного на 5,1%.
Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 3,0 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 4,0 тис.т.
На 1 листопада п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 9,1 тис.т, бензину моторного – 2,8 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,3 тис.т.