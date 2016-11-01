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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:33
28 листопада

Податкові правники відстояли в судах 14 мільйонів бюджетних гривень

11:32
28 листопада

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Буковини у жовтні 2016 року

11:30
28 листопада

Новорічні подарунки – без податків!

11:20
28 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:19
28 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

11:17
28 листопада

Підприємець – єдинник може отримати довідку про доходи за місяць

11:07
28 листопада

На Буковині затримали чотирьох порушників

11:05
28 листопада

З початку року більше 10 тисяч буковинців знайшли роботу завдяки службі зайнятості

10:57
28 листопада

Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

13:04
25 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

13:03
25 листопада

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

13:01
25 листопада

Відключення води у Чернівцях

11:45
25 листопада

Чернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ремонт доріг

11:32
25 листопада

Чоловік наклав на себе руки, порізавши ножем

11:26
25 листопада

Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

11:22
25 листопада

З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.

11:21
25 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:20
25 листопада

Релігійним організаціям подовжено термін підтвердження неприбуткового статусу

11:19
25 листопада

Розбійників позбавили волі на 7 років

11:15
25 листопада

У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

17:26
24 листопада

Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

13:56
24 листопада

Фонд державного майна України по Чернівецькій області проводить повторний продаж на аукціоні

13:51
24 листопада

На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

13:13
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
28 листопада о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
29 листопада о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оксани Андрієць, в.о. директора Державної установи «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталії Гопко та начальника управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Олексія Гайдая на тему: "Про епідситуацію в області щодо захворюваності на грип та ГРВІ".
29 листопада о 14.00
в Літературно-мистецькій вітальні бібліотеки за адресою: вул. О. Кобилянської, 47 (ІІІ поверх) відбудуться пісенно-поетичні зустрічі «Поклич пісні до мого серця» з нагоди 65-річчя від дня народження Народного артиста України, лауреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА.
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
30 листопада о 14:30
у конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія на тему «Депутати-мажоритарники Чернівецької області: що вдалося / (які здобутки) за рік роботи?», присвячена підбиттю підсумків річного спостереження ОПОРИ за діяльністю 105 депутатів-мажоритарників у парламенті та їхніх округах.
Під час заходу представники Громадянської мережі ОПОРА розкажуть про роботу депутатів у стінах парламенту, а також на мажоритарних округах.
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 12.30
у Літературному целанівському центрі (вул. О. Кобилянської, 51) відбудеться презентація сингла на пісню "Най Бог бороне" чернівецького гурту «Гуцул Каліпсо».
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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Новорічні подарунки – без податків!

Сьогодні, 11:30 / Коментарів: 0
Напередодні новорічних свят більшість працедавців піклується про створення святкового настрою у своїх працівників та їх дітей. І солодощі – необхідний для цього атрибут. Але вже невдовзі виникають запитання щодо податкового обліку таких презентів та включення вартості дитячих подарунків до оподатковуваного доходу платника податків.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що при визначені податку на доходи фізичних осіб від вартості отриманих дитячих новорічних подарунків слід керуватися нормами Податкового кодексу України. Так, згідно п.п. 165.1.39 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків не включається вартість дарунків, отриманих не у грошовій формі, якщо вона не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2016 році ця сума становить 689,0 грн. на місяць. Якщо вартість подарунку перевищує цю суму, то він оподатковується за ставкою 18%.

Слід відмітити, що новорічні подарунки, які надають фізичним особам та вартість яких не перевищує 689,0 грн., податковий агент (працедавець) повинен відобразити у податковому розрахунку за формою № 1-ДФ за ознакою "160".

У разі перевищення вартості подарунків, 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, ця сума відображається у податковому розрахунку за формою 1-ДФ як додаткове благо з ознакою «126» та оподатковується.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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