З початку року більше 10 тисяч буковинців знайшли роботу завдяки службі зайнятості

З початку року на Буковині зафіксовано зростання кількості вакансій на підприємствах області. Впродовж січня-жовтня 2016 року роботодавці заявили про майже 12 тисяч вільних посад, що на 15% перевищує такий же показник минулого року.
Про це повідомив директор Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.
«Головна мета служби зайнятості – щоб кожен українець мав хорошу роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець мав достатньо кваліфікованих кадрів, які працюють на розвиток країни. З початку року нам вдалося на 80% задовольнити кадрові потреби роботодавців, що звернулися до служби зайнятості.
Щоденно в нашій базі безробітні можуть знайти від 800 до 1000 вакансій. На 90% з цих робочих місць пропонують заробітну плату вищу за мінімальну, а в окремих випадках пропозиції винагороди за працю сягають 10 тис.грн. Сьогодні на ринку праці роботодавці шукають 35 водіїв, 33 швачки, 27 продавців. Також потрібні кухарі (21 вакансія), молодші медичні сестри (15), слюсарі (12), помічники вихователів (10), бухгалтери (8), вихователі дошкільних навчальних закладів (7), інженери (6)», – зазначив Роман Криган.
За його словами, якщо людина бажає працювати, але немає відповідної освіти та кваліфікації, служба зайнятості готова, на замовлення роботодавця, допомогти їй здобути навики певної професії та надалі гарантовано працевлаштувати. Наприклад, в цьому році за направленнями служби зайнятості проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 3140 безробітних, з яких роботу знайшли 97%.
Станом на 28 листопада 2016 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 815 вакансій.