На Буковині затримали іноземців з підробленими паспортами

На Буковині прикордонниками затримано двох жінок з підробленими паспортними документами, що намагалися перетнути українсько-молдовський кордон.Так, інцидент стався сьогодні в ночі в пункті пропуску «Сокиряни-Окниця». Кілька студентів-іноземців, одного із вишів Тернополя, в приватних цілях вирішили перетну кордон з Молдовою. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.В решті під час перевірки документів у 23 - річної громадянки Нігерії, яка в якості пасажира слідувала автомобілем марки «Шевроле», прикордонники виявили підроблений паспортний документ. В подальшому після поглибленого дослідження, якого було встановлено, що документ зовсім не належить дівчині, а видавався на іншу особу.Згодом студентка зізналася, що дійсний паспортний документ втрачено, а недійсний їй зробила в м. Тернополі.Ще одну жінку дещо пізніше затримали в цьому ж пункті пропуску. Нею виявилась громадянка Молдови, яка вирішила власноруч замінити кілька сторінок у власному паспортному документі, заради своїх корисливих цілей.Наразі жінок притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».Також інформовано представників Національної поліції про ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».