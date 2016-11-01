Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

25 листопада 2016 р. в Чернівцях громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентувала Європейську освітню програму «Free Student».



Представники програми: голова громадської організації «Словацько-Українське освітньо-культурне товариство» Фрич Роман - кандидат юридичних наук, доцент Ружомберзького католицького Університету, а також Душан Ковач – кандидат наук, заступник декана із закордонної співпраці та зв’язків Ружомберзького католицького Університету.



За словами Романа Фрича, минулорічні учасники програми «Free student» успішно приступили до навчання в Словацьких університетах. Вдалося і цього навчального року пролонгувати нашу освітню програму та доповнити її новими цікавими спеціальностями: медичного напрямку, журналістика та інші. Цього року є багато різних та цікавих можливостей для 9-тикласників, а саме, медичне училище, економіка. Для хлопців - будівельні спеціальності, такі як сантехнік, тесляр, будівельник та інші. Для студентів, які отримали ступінь бакалавра в українському вузі, є можливість прийняти участь в нашій програмі з метою продовження навчання в словацькому університеті та здобути ступінь магістра.



В свою чергу один з представників програми Душан Ковач зазначає, що для студентів цих трьох вузів є можливість поєднувати декілька споріднених спеціальностей під час навчання, що значно розширює можливості майбутнього працевлаштування. Також він розповідає про співпрацю Ружомберзького католицького університету з міжнародною студентською програмою «Еразмус+», яка дає можливість студентам протягом одного семестру навчатись за своєю спеціалізацією у вузі іншої країни та отримувати стипендію. Зокрема, такі можливості є для студентів, які вивчають іноземні мови.



Програма «Free student» - перший масштабний проект безкоштовного навчання українських студентів в державних університетах Словацької республіки. Її особливістю є те, що вступні тестування та співбесіда відбуваються в Україні, в обласних центрах та інших великих містах на українській мові, за участю представників словацьких вузів.



Програма передбачає:

• безкоштовне навчання українських студентів у трьох державних вузах “Katolicka univerzita v Ruzomberku”, “Presovska univerzita v Presove” та "Technicka univerzita v Kosiciach" що фінансується урядом Словаччини;

• для учасників програми є можливість пройти мовні курси та отримати сертифікат;

• всім учасникам програми буде надано місця в гуртожитках поряд з університетами за пільговою вартістю; окрім того, для учасників програми також передбачена дотація на харчування;

• кращі студенти будуть отримувати стипендії в рамках національної стипендіальної програми, затвердженої урядом Словацької Республіки;

• важливим є те, що диплом словацьких державних університетів дійсний не тільки на території Євросоюзу, а й у США, Канаді, Австралії та Україні.



Презентаційна зустріч з майбутніми студентами та їх батьками за участю представників словацьких університетів, на якій можна більше дізнатись про навчання в Словаччині відбудеться у м. Чернівці, 1 грудня 2016 року о 17-00 годині в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141.

ВХІД ВІЛЬНИЙ



Зареєструватись у програмі та уточнити будь-які деталі проекту можна на сайті:



www.free-student-slovakia.org

За детальною інформацією звертайтесь також за телефонами:

+421949658146

+380635478288