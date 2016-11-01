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Новини
10:57
28 листопада

Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

13:04
25 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

13:03
25 листопада

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

13:01
25 листопада

Відключення води у Чернівцях

11:45
25 листопада

Чернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ремонт доріг

11:32
25 листопада

Чоловік наклав на себе руки, порізавши ножем

11:26
25 листопада

Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

11:22
25 листопада

З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.

11:21
25 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:20
25 листопада

Релігійним організаціям подовжено термін підтвердження неприбуткового статусу

11:19
25 листопада

Розбійників позбавили волі на 7 років

11:15
25 листопада

У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

17:26
24 листопада

Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

13:56
24 листопада

Фонд державного майна України по Чернівецькій області проводить повторний продаж на аукціоні

13:51
24 листопада

На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

13:13
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

12:59
24 листопада

Що робити, коли податок сплачено не на той рахунок

12:56
24 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:56
24 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

12:33
24 листопада

Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

11:47
24 листопада

Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

11:40
24 листопада

В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

11:38
24 листопада

Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

11:37
24 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
28 листопада о 9.45
У школі №28 (вул.Руська, 257-а) відбудеться відкриття меморіальних дошок загиблим Героям АТО, випускникам цієї школи, Сергію Потарайко, Владиславу Трепку та Павлу Конопльову.
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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Чернівчанам пропонують безкоштовне навчання у Словаччині

Сьогодні, 10:57 / Коментарів: 0
25 листопада 2016 р. в Чернівцях громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентувала Європейську освітню програму «Free Student».

Представники програми: голова громадської організації «Словацько-Українське освітньо-культурне товариство» Фрич Роман - кандидат юридичних наук, доцент Ружомберзького католицького Університету, а також Душан Ковач – кандидат наук, заступник декана із закордонної співпраці та зв’язків Ружомберзького католицького Університету.

За словами Романа Фрича, минулорічні учасники програми «Free student» успішно приступили до навчання в Словацьких університетах. Вдалося і цього навчального року пролонгувати нашу освітню програму та доповнити її новими цікавими спеціальностями: медичного напрямку, журналістика та інші. Цього року є багато різних та цікавих можливостей для 9-тикласників, а саме, медичне училище, економіка. Для хлопців - будівельні спеціальності, такі як сантехнік, тесляр, будівельник та інші. Для студентів, які отримали ступінь бакалавра в українському вузі, є можливість прийняти участь в нашій програмі з метою продовження навчання в словацькому університеті та здобути ступінь магістра.

В свою чергу один з представників програми Душан Ковач зазначає, що для студентів цих трьох вузів є можливість поєднувати декілька споріднених спеціальностей під час навчання, що значно розширює можливості майбутнього працевлаштування. Також він розповідає про співпрацю Ружомберзького католицького університету з міжнародною студентською програмою «Еразмус+», яка дає можливість студентам протягом одного семестру навчатись за своєю спеціалізацією у вузі іншої країни та отримувати стипендію. Зокрема, такі можливості є для студентів, які вивчають іноземні мови.

Програма «Free student» - перший масштабний проект безкоштовного навчання українських студентів в державних університетах Словацької республіки. Її особливістю є те, що вступні тестування та співбесіда відбуваються в Україні, в обласних центрах та інших великих містах на українській мові, за участю представників словацьких вузів.

Програма передбачає:
• безкоштовне навчання українських студентів у трьох державних вузах “Katolicka univerzita v Ruzomberku”, “Presovska univerzita v Presove” та "Technicka univerzita v Kosiciach" що фінансується урядом Словаччини;
• для учасників програми є можливість пройти мовні курси та отримати сертифікат;
• всім учасникам програми буде надано місця в гуртожитках поряд з університетами за пільговою вартістю; окрім того, для учасників програми також передбачена дотація на харчування;
• кращі студенти будуть отримувати стипендії в рамках національної стипендіальної програми, затвердженої урядом Словацької Республіки;
• важливим є те, що диплом словацьких державних університетів дійсний не тільки на території Євросоюзу, а й у США, Канаді, Австралії та Україні.

Презентаційна зустріч з майбутніми студентами та їх батьками за участю представників словацьких університетів, на якій можна більше дізнатись про навчання в Словаччині відбудеться у м. Чернівці, 1 грудня 2016 року о 17-00 годині в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141.
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Зареєструватись у програмі та уточнити будь-які деталі проекту можна на сайті:

www.free-student-slovakia.org
За детальною інформацією звертайтесь також за телефонами:
+421949658146
+380635478288
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