Помер Фідель Кастро

Навіть не знаю, ця подія варта уваги?
Все ж таки неординарна особистість, хоча й комуністичний диктатор.
Фіде́ль Алеха́ндро Ка́стро Рус — кубинський комуністичний диктатор. Один з основних лідерів кубинської революції, який увійшов в світову історию тим, що разом з радянським лідером Микитою Хрущовим в 1962 поставив світ на межу ядерної катастрофи.
Після приходу до влади Кастро у пошуках завнішньої підтримки з боку СРСР назвав себе «марксистом», встановив на Кубі, як відмічають критики, авторитарний репресивний диктаторський режим, знищив кілька своїх колишніх поплічників з харизматичних вождів партизанського руху, які могли становити конкуренцію його монопольній владі; закрив кордони країни, розбудував систему концтаборів на кшалт радянського Гулагу, в які відправляв за щонайменшу спробу критики його режиму, та приєднав країну до радянського військового Варшавського пакту. Внаслідок майже 50-річного монопольного правління Ф. Кастро Куба стала одією з найбідніших країн західної півкулі з хронічною картковою системою на елементарні продукти споживання. Кілька мільйонів кубинців були змушені податися в еміграцію — з ризиком для життя тікати морем до США.Ростислав Демчук