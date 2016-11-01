В Ужгороді націоналісти зірвали з’їзд сепаратистів

24 листопада, в Ужгороді мав відбутися шабаш сепаратистів, які офіційно називають себе, як громадська організація «Народна Конституція».
По суті організація «Народна Конституція» є філіалом відразу декількох антиукраїнських політичних сил, а саме «Українського вибору» Віктора Медведчука, «Опозиційного Блоку» та партії «Відродження».
Закарпатські націоналісти, серед яких були представники «Карпатської Січі», місцеві спілки АТО, «Азову», «Правого сектору» втрутились в ситуацію і не допустили проведення антиукраїнського з’їзду в Ужгороді.
Шановні закарпатці! Організації на зразок «Народної Конституції» мають за мету в будь – який спосіб розвалити Україну, для виконання планів Росії вони застосують любі методи та способи, від мирних конференцій до збройних захоплень, тих чи інших територій. Тільки разом ми зможемо подолати цю нечисть, яку ми мали знищити ще після кривавих подій на Майдані.Джерело