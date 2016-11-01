Ольга Кобевко правду казала: У п`яти буковинців підтвердили грип

У п`ятьох буковинців діагностували грип.
- За результатами досліджень, в рамках моніторингу циркулюючих респіраторних вірусів на території Чернівецької області, виділено штам вірусу грипу А(H3N2) подібний вірус у 5 осіб та аденовірус у 1 особи, - повідомили в обласному лабораторному центрі.
Нагадаємо, що з підозрою на грип на початку тижня госпіталізували шістьох буковинців.Джерело
Наша газета попросила лікарку-інфекціоністку Ольгу Кобевко прояснити ситуацію з грипом у Чернівецьуій області. Ось що вона сказала:
-Трошки розкажу правди
Справді грип циркулює, але панікувати не треба, головне - вчасно звернутись до лікаря.
Справді ліків (таміфлю і реленза) в ОКЛ не має, як би не "перебільшував" департамент, але їх нема!!!
Летальних випадків не підтверджено.
На жаль,лікарів ще не вакцинували, хоч епідсезон в розгарі, і більшість медиків з групи ризику, вже перехворіли.
І на щастя, інфекційне відділення обласної лікарні працює цілодобово, активно. Хоч адміністрація розказує що: "область готова до епідсезону" - то це заслуга лише практикуючих лікарів, а не департаменту, бо умов не створено. На брифігах керівництво недоговорює, але ми не зупиняємось, далі працюєм для людей! Здоров"я і життя людей нам важливіші за дрібні інтриги керівників від медицини.
Будьте здорові!
У буковинців виникає закономірне питання: Чому у департаменті охорони здоров"я активно заперечували грип в області? Зокрема директорка Андрієць не хотіла навіть вислухати лікарку Ольгу Кобевко.
Далі більше, були спроби звинуватити Ольгу у непрофесіоналізмі. А вийшло навпаки: непрофесіонали керують медициною на Буковині.
Чи може вони зумисне приховують правду? І цим самим наражають хворих на смертельну небезпеку!!!