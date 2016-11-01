Іван Мунтян – вмілий керманич на Буковині

Наші політики таки недооцінили хитрість та маніпулятивність голови облради Івана Мунтяна.
За рік керування він зумів навколо себе створити більшість вірнопідданих депутатів облради.
Комусь щось пообіцяв, когось кудись прилаштував а когось й прикупив різними речами (не обов’язково грошима. Міг і солодкими обіцянками, посадами тошо).
Як не дивно під Іваном ходить і ВО «Свобода» з Мельничуком, і РПУ Олега Ляшка з Маковецькою, і «Наш край» з Ганічеру, і частина «Самопомочі» з Цурканом, і, як не дивно, «Опоблок» з Павелом. Іван керує і насолоджується владою.
1 грудня – День Румунії. Цього дня рік тому Івана обрали головою облради. Не всім відомо, що можливо до цієї дати й приурочив Іван Мунтян сесію облради. На ній будуть вітати Івана Мунтяна й Румунію.
А пам’ятаєте: місяць тому на свій день народження Іван Мунтян разом з Сучавськими депутатами проводив спільне засідання української облради і румунського повіту у Сучаві.
Там його таки вітали. Вітали й Румунію. А потім голова повітової ради Сучави Георге Флутур вітаючи Івана сказав наступне: «Я хочу дещо сказати українській частині. На чолі вашої влади сьогодні є етнічний румун. І я хочу привітати вас з цим».
Напевне, 1 грудня Іван Мунтян виступить зі словами-відповіддю румунським колегам. Тільки з чим «етнічний румун» вітатиме їх?..