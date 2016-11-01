Вибори у Франції та нові загрози для ЄС і України

Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Колишній прем'єр Франції і близький друг президента Росії, Франсуа Фійон стрімко набирає рейтинги у президентських перегонах.
Франсуа Фійон для європейських політиків відомий своїм відкритим євроскептицизмом і тісною дружбою з Володимиром Путіним. І ці дві обставини не можуть не турбувати євроінтеграторів та українських політиків.
Риторика Франсуа Фійона по відношенню до Путіна просякнута звертаннями "дорогий Володимир". "Франсуа і Володимир", так вони відразу стали називати один одного після знайомства в бутність прем'єрами. Починаючи з 2008 року Фійон був почесним гостем в резиденції Путіна в Сочі, потім за його більярдним столом, в автогонках, які влаштовував для свого французького друга Володимир Путін.
Щодо України! З одного боку Франсуа Фійон погоджується, що Росія порушує міжнародні домовленості, анексувавши Крим і підтримуючи проросійських сепаратистів на Донбасі. але разом з тим кандидат на пост президента Франції твердо виступає за зняття санкцій з Росії та відновлення дружби й співробітництво з РФ. Він переконаний, що відповідальність за це лежить на ЄС, який, буцімто, намагається Україну відірвати від Росії. Крім цього Фійон виступав за передачу Містралей Російській Федерації, є співучасником проекту в побудові російського православного храму та російського культурно-духовного центру, збудованого на набережній Бранлі в Парижі.
У свою чергу Володимир Путін називає Фійона професійним і конструктивним політиком європейського масштабу та своїм близьким другом.
Українцям і європейцям варто добре замислитись тепер, чи потрібен Україні в подальшому Нормандський формат за участі в ньому відвертого друга Володимира Путіна - Франсуа Фійона. Думаю, що це питання є риторичним.