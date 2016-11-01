На Буковину їдуть румунські жінки

Разом з жінками-депутатами Буковини румуни відвідують ряд населених пунктів та організацій нашого краю.
Зокрема, у селі Прут (Магалянська сільрада) вони побувають на відкритті дитячого закладу. Також відвідують військовий ліцей у Чернівцях. І на диво, депутат Годнюк покаже їм приміщення і застарілу техніку ОДТРК «Буковина». Навряд чи директорка телерадіокомпанії розповість їм, як вона власноруч відключала мовлення ТВА у часи Майдану, не дозволяла у часи Революції Гідності давати репортажі з Майдану, тиснула на свободу слова і на незалежних журналістів. Тоді Годнюк служила партії регіонів. Зараз вона служить партії Петра Порошенка.
Але про це вона скромно буде мовчати.
Саме приїзд румунської делегації співпадає з 153 річницею від дня народження відомої української письменниці та громадської діячки Ольги Кобилянської.
- Ольга Юліанівна Кобилянська жила та творила на території і Румунії і в Україні, - говорить депутат Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко. – У неділю відбудуться різні заходи. Тож я б запропонувала румункам і українкам взяти активну участь у вшануванні «Гірської орлиці» (саме так називали Ольгу Кобилянську). Зокрема о 14.00 будуть покладати квіти до пам’ятника письменниці, потім відвідання могили і об 15.00 у музеї письменниці відбудуться літературні читання та літературний вечір. Там варто б побувати і нашим і румунським жінкам. Не забуваймо, що ще на початку ХХ ст.. Ольга Кобилянська відстоювала права жінок в Австро-Угорській імперії. І вона показувала світові, як треба жінкам боротися за свої права.
Не відаємо на разі чи прислухаються румунки та й українки до порад депутатки Ольги Кобевко. Бо вона таки має рацію. Організаторка заходу, Генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдован сподіваємося таки внесе корективи у програму відвідання Буковини жінками-активістками Румунії.