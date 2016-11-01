Після Нового року машини в Україні подешевшають

Відповідний законопроект №5401 "Про скасування в Україні податку на додану вартість" було зареєстровано у Верховній Раді 16 листопада 2016 року, а 21-22 листопада направлено на розгляд до профільних комітетів.
Повідомляє портал «АНТИКОР» з посиланням на ЗМІ.
Скасування ПДВ зможе побороти корупцію і зробить чимало товарів, зокрема автомобілі, дешевшими для споживача на 20%. У пояснювальній записці автори законопроекту підкреслюють, що надходження до бюджету від ПДВ весь час зменшуються, порівняно із сумами компенсації.
Отже, цей податок стимулює корупцію контролюючих органів.
За словами ініціаторів скасування ПДВ, розміри так званих "відкатів" у період з 2010-го до 2015 року досягали 60% від суми повернення ПДВ. В результаті близько 70% економіки країни перебуває в тіні саме через недосконалість податкової системи.