Марія Берлінська про РОШЕН у Росії ВІДЕО з 1:13:00

В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.
Сергій Грабовський:
Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
у Чернівцях (вул. Александрі, 46, військове містечко №20) відбудеться показове тренування з питань цивільного захисту на тему: «Дії органів управління територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та її місцевої ланки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період та умов низьких температур».
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова). В програмі заходу виступи:
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців». (реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.
Марія Берлінська про РОШЕН у Росії ВІДЕО з 1:13:00
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Активістка розгромила політиків емоційною промовою: «Ми втрачаємо країну на очах»
Марія Берлінська вийшла на Майдан студенткою Києво-Могилянської академії, а за три роки з військового волонтера стала фахівцем-консультантом у галузі аеророзвідки та керівником Центру підтримки аеророзвідки. Активістка обурена тим, як старі та нові політики поповнюють свої кишені в той час, поки в країні війна. Марія звернулась до влади у студії «Право на владу» та не стримувалась у висловлюваннях.