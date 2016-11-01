«З початку дії експерименту митниця докладала максимуму зусиль, аби спецфонд обласного бюджету щомісячно поповнювався цільовими коштами, – зазначає начальник митниці Микола Салагор. – Ще восени 2015 року ми відзначали ефективність даного експерименту, позаяк бачили і розуміли: митниця забезпечує перевиконання надходжень до Держбюджету, 50% цих коштів поповнюють обласний спецфонд, з якого фінансується ремонт дороги. Ми справді відчули, як кажуть у народі, «на собі», результати, коли заїжджали у Чернівецьку область з Івано-Франківщини».
15 місяців наполегливої співпраці із платниками податків забезпечили надходження коштів на ремонт доріг у сумі 404, 3 млн. грн. Проте на сьогодні ситуація щодо освоєння цих коштів бажала б бути кращою.
«Ми виконали й надалі будемо виконувати свої зобов‘язання по експерименту, – коментує Микола Михайлович. – Однак не у нашій компетенції забезпечувати виконання ремонтних робіт. Звертаюся до усіх органів місцевої державної влади: митниця дала ресурс, аби дороги на Буковині стали гордістю краю, а не ганьбою. Піднімайте нагора гострі питання чи проблеми у даній ситуації. Бездіяльність й вичікування невідомо чого може призвести до відчутного знецінення накопичених коштів на фоні кризових явищ у економіці держави. А значить зусилля багатьох буковинців зведуться нанівець».