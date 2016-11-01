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Новини
13:04
25 листопада

Цього року у Чернівцях податок сплатили за 420 тисяч квадратних метрів

13:03
25 листопада

Податкова соціальна пільга до авансу не застосовується

13:01
25 листопада

Відключення води у Чернівцях

11:45
25 листопада

Чернівецькою митницею спрямовано понад 400 млн. грн. на ремонт доріг

11:32
25 листопада

Чоловік наклав на себе руки, порізавши ножем

11:26
25 листопада

Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

11:22
25 листопада

З 1 грудня розмір мінімального страхового внеску - 352 грн.

11:21
25 листопада

Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

11:20
25 листопада

Релігійним організаціям подовжено термін підтвердження неприбуткового статусу

11:19
25 листопада

Розбійників позбавили волі на 7 років

11:15
25 листопада

У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

17:26
24 листопада

Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

13:56
24 листопада

Фонд державного майна України по Чернівецькій області проводить повторний продаж на аукціоні

13:51
24 листопада

На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

13:13
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

12:59
24 листопада

Що робити, коли податок сплачено не на той рахунок

12:56
24 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:56
24 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

12:33
24 листопада

Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

11:47
24 листопада

Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

11:40
24 листопада

В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

11:38
24 листопада

Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

11:37
24 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

11:33
24 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
23-25 листопада
23-25 листопада
25 листопада о 10.00
у Чернівцях (вул. Александрі, 46, військове містечко №20) відбудеться показове тренування з питань цивільного захисту на тему: «Дії органів управління територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та її місцевої ланки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період та умов низьких температур».
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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Альоні буде кара. Є Закон, який каратиме тих, хто має подвійне громадянство

Сьогодні, 11:36 / Коментарів: 0
Альоні буде кара. Є Закон, який каратиме тих, хто має подвійне громадянство
У Раді зареєстрований законопроект, покликаний реалізувати закріплений в Конституції України принцип єдиного громадянства !!!
Верховній Раді, як повідомляє 112 Україна, пропонують боротися з біпатризмом, або множинним (подвійним) громадянством, в Україні. Відповідний законопроект №5433 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо придбання (припинення) громадянства України, громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав» в парламенті зареєстрували народні депутати - члени фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук і Леонід Ємець.

Основні положення


 
Законопроектом №5433 пропонується врегулювати питання подвійного громадянства, зокрема визначивши поняття множинного (подвійного) громадянства і зобов'язання громадянина повернути паспорт іноземної держави при отриманні громадянства України, встановивши порядок повернення особою паспорта та передбачивши принцип запобігання виникненню випадків подвійного громадянства в якості одного з головних принципів законодавства України щодо громадянства.

Згідно з проектом, українець, який добровільно отримав іноземне громадянство, буде зобов'язаний протягом шести місяців письмово повідомити про це спеціально уповноважений орган державної влади або дипломатичне представництво України. При цьому українське громадянство припиняється автоматично одночасно з набуттям громадянства або громадянств інших держав. У разі неподання або несвоєчасного подання громадянином України інформації про зміну громадянства йому буде загрожувати штраф від 500 до 1 тис. Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Документ значно розширює повноваження державних органів влади, які беруть участь у вирішенні питання громадянства, а також Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та органів прокуратури щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття випадків приналежності громадян України до громадянства іншої держави.

Проект закону, серед іншого, забороняє особам з подвійним (України і іншої держави) громадянством:

- Працювати в СБУ, прокуратурі, Управлінні державної охорони, місцеві державні адміністрації, органах місцевого самоврядування, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;

- Займати керівні посади (глава і його заступники) в Антимонопольному комітеті України та Національному банку України;

- Бути членом Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, Ради НБУ, Центральній виборчій комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

- Нести строкову військову службу, служити в Збройних силах України за контрактом.

Біпатриди позбавляються права голосувати на всеукраїнському референдумі, голосувати і бути обраними на місцевих виборах. Крім того, їм буде відмовлено в допуску до державної таємниці.

Також Тетерук і Ємець пропонують зменшити термін подачі іноземцями документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від нього з двох років до шести місяців і замінити поняття «тимчасове посвідчення громадянина України» поняттям «тимчасове посвідчення особи, яка виявила намір набути громадянства України». На думку парламентаріїв, це дозволить виключити випадки відвертого маніпулювання нормами українського законодавства з боку деяких іноземців, які отримують громадянство України з метою уникнути кримінальної відповідальності в іншій країні або реалізувати свої меркантильні інтереси.

Крім того, запропоновано розширити перелік умов прийняття до громадянства України, а саме включити в нього здачу іспиту на володіння державною мовою, включаючи здатність читати, писати і розмовляти українською мовою, знання основ Конституції та історії України.

Заборона для росіян

Ще одна важлива норма законопроекту №5433 - заборона надавати українське громадянство громадянам Російської Федерації (РФ). Пропонується встановити, що до громадянства України не приймається особа, яка, зокрема, належить до громадянства держави, щодо якого Україна оголосила стан війни і на п'ять років після дня укладення миру, здійснювала дії, спрямовані проти основ національної безпеки України, і належить до громадянства держави, яка Верховною Радою України визнана державою-агресором, на період дії резолюції № 68/262 сесії Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про підтримку територіальної цілісності України і на п'ять років після дня втрати нею сили, і на період проведення антитерористичної операції (АТО) і на п'ять років після дня його завершення.

Вищеописані умови також позбавляють можливості отримати українське громадянство особа, яка може придбати його за територіальним походженням. Одночасно з цим проект закону по-новому викладає саме це поняття як підстава для отримання громадянства України. Так, територіальне походження буде визнаватися в тому випадку, якщо людина сама або хоча б один з його батьків народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 на території, яка стала територією України відповідно до закону «Про правонаступництво України», або сам або хоча б один з його батьків народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави (гетьманат Павла Скоропадського), Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України , Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), є особою без громадянства і після 24 серпня 1991 р недоотримала громадянство іншої держави.

Джерело

Редакція газети ЧАС востаннє попереджує депутатів, держслужбовців, ментів, СБУшників, особисто Івана й Альону: негайно здайте румунські паспорти. Через півроку ті, хто не послухався, буде покараний
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