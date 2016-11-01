Заборона для росіян

Редакція газети ЧАС востаннє попереджує депутатів, держслужбовців, ментів, СБУшників, особисто Івана й Альону: негайно здайте румунські паспорти. Через півроку ті, хто не послухався, буде покараний

У Раді зареєстрований законопроект, покликаний реалізувати закріплений в Конституції України принцип єдиного громадянства !!!Верховній Раді, як повідомляє 112 Україна, пропонують боротися з біпатризмом, або множинним (подвійним) громадянством, в Україні. Відповідний законопроект №5433 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо придбання (припинення) громадянства України, громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав» в парламенті зареєстрували народні депутати - члени фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук і Леонід Ємець.Законопроектом №5433 пропонується врегулювати питання подвійного громадянства, зокрема визначивши поняття множинного (подвійного) громадянства і зобов'язання громадянина повернути паспорт іноземної держави при отриманні громадянства України, встановивши порядок повернення особою паспорта та передбачивши принцип запобігання виникненню випадків подвійного громадянства в якості одного з головних принципів законодавства України щодо громадянства.Документ значно розширює повноваження державних органів влади, які беруть участь у вирішенні питання громадянства, а також Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та органів прокуратури щодо попередження, виявлення, припинення та розкриття випадків приналежності громадян України до громадянства іншої держави.Проект закону, серед іншого, забороняє особам з подвійним (України і іншої держави) громадянством:- Працювати в СБУ, прокуратурі, Управлінні державної охорони, місцеві державні адміністрації, органах місцевого самоврядування, Державній спеціальній службі транспорту, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України;- Займати керівні посади (глава і його заступники) в Антимонопольному комітеті України та Національному банку України;- Бути членом Кабінету Міністрів України, Вищої ради юстиції, Ради НБУ, Центральній виборчій комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;- Нести строкову військову службу, служити в Збройних силах України за контрактом.Також Тетерук і Ємець пропонують зменшити термін подачі іноземцями документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від нього з двох років до шести місяців і замінити поняття «тимчасове посвідчення громадянина України» поняттям «тимчасове посвідчення особи, яка виявила намір набути громадянства України». На думку парламентаріїв, це дозволить виключити випадки відвертого маніпулювання нормами українського законодавства з боку деяких іноземців, які отримують громадянство України з метою уникнути кримінальної відповідальності в іншій країні або реалізувати свої меркантильні інтереси.Ще одна важлива норма законопроекту №5433 - заборона надавати українське громадянство громадянам Російської Федерації (РФ). Пропонується встановити, що до громадянства України не приймається особа, яка, зокрема, належить до громадянства держави, щодо якого Україна оголосила стан війни і на п'ять років після дня укладення миру, здійснювала дії, спрямовані проти основ національної безпеки України, і належить до громадянства держави, яка Верховною Радою України визнана державою-агресором, на період дії резолюції № 68/262 сесії Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про підтримку територіальної цілісності України і на п'ять років після дня втрати нею сили, і на період проведення антитерористичної операції (АТО) і на п'ять років після дня його завершення.Вищеописані умови також позбавляють можливості отримати українське громадянство особа, яка може придбати його за територіальним походженням. Одночасно з цим проект закону по-новому викладає саме це поняття як підстава для отримання громадянства України. Так, територіальне походження буде визнаватися в тому випадку, якщо людина сама або хоча б один з його батьків народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 на території, яка стала територією України відповідно до закону «Про правонаступництво України», або сам або хоча б один з його батьків народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави (гетьманат Павла Скоропадського), Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України , Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), є особою без громадянства і після 24 серпня 1991 р недоотримала громадянство іншої держави.