Прикордонники затримали двох зухвалих порушників

В рамках проведення заходів з посилення охорони державного кордону до Буковини нещодавно прибули резерви прикордонного відомства, які одразу ж почали приносити результати. Днем раніше повідомлялося про затримання поблизу кордону з Румунією мобільним підрозділом позашляховика нашпигованого контрабандними сигаретами та двох осіб, ймовірно причетних до незаконної переправи сигарет через кордон.
А вже вчора увечері, охоронцями кордону був зупинений позашляховик іноземної реєстрації, в якому знаходилися троє осіб. Двоє з яких, окрім нецензурної лайки, намагались здійснити фізичний вплив на прикордонний наряд.
З метою уникнення будь-яких загроз, прикордонники затримали чоловіків. Одним із них виявився затриманий напередодні із контрабандними сигаретами мешканець Путильщини зі своїм односельчанином. Тепер зухвальцям доведеться відповідати за порушення прикордонного режиму та злісну непокору законним вимогам представників Держприкордонслужби.