Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників, що Законом України №1384-VIII від 19 травня 2016 року передбачено збільшення з 1 грудня 2016 року прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 1600 грн.
Мінімальна зарплата у місячному розмірі і прожитковий мінімум для працездатних осіб: з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня – 1600 грн.
З 01.01.2016 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22% до визначеної бази нарахування.
Частиною 5 ст. 8 Закону про ЄСВ установлено порядок нарахування ЄСВ, якщо база його нарахування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22%).
Отже, з 01.12.2016 р. розмір мінімального страхового внеску становитиме 352 грн. (1600 грн. Х 22%).
Нагадаємо, що на рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати ЄСВ за себе фізособи-підприємці платники єдиного податку та самозайняті особи.
Звертаємо увагу, що залишаються незмінними:
• граничний розмір добових, сума податкової соцпільги, а також граничний розмір доходу, який дає право на ПСП.
• сума неоподатковуваного доходу у вигляді подарунків.
• нецільової благодійної допомоги.
• ставки єдиного податку для І та ІІ групи.
• ставки податку на нерухоме майно.
Ці показники обчислюються на основі розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.