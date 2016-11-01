Серед неприбутківців найактивніше перереєстровуються профспілки та бюджетники

Як розповіла начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу, станом на 24.11.2016 р. 618 неприбуткових установ та організацій привели свої установчі документи у відповідність до норм Податкового кодексу.
«Близко 70-ти відсотків від цієї кількості, - бюджетні та профспілкові організації. Благодійні організації, ОСББ, ЖБК також активно проходять перереєстрацію, а от жодне із садівничих та гаражних товариств Чернівців ще не подало заяву до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій»,- розповіла посадовець.
Законом України №1667 від 06.10.2016р. для релігійних організацій граничний термін перереєстрації подовжено до 01.01.2018р., тому ця категорія неприбуткових установ має більше року на підтвердження свого статусу. А от іншим необхідно поквапитись, адже платники податків, які не приведуть свої установчі документи у відповідність до норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу, після 1 січня 2017 року будуть виключені з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Начальник профільного відділу нагадала, які організації відносяться до неприбуткових згідно Податкового кодексу і на які власне поширюється норма з підтвердження статусу і надання завірених копій документів. Це:
- бюджетні установи;
- громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
- спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
- житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), асоціації власників жилих будинків;
- професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- та інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 Податкового кодексу України.
З метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, такі підприємства повинні відповідати вимогам пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Привести у відповідність до норм Податкового кодексу установчі документи керівники неприбуткових організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року та у цей самий термін подати копії таких документів до органу ДФС за місцем реєстрації.