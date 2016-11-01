Розбійників позбавили волі на 7 років

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію Чернівецької місцевої прокуратури та залишив у силі вирок суду першої інстанції і засудив буковинця та його спільника з Дніпропетровської області за ч.2 ст. 187 КК України(розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) до 7 років позбавлення волі із конфіскацією належного їм майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що 4 листопада 2014 правопорушники, переслідуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, запросили до себе додому раніше невідомого чоловіка, діючи за попередньою змовою, умисно нанесли йому тілесні ушкодження, а також погрожуючи застосуванням ножа та інших підручних засобів, заволоділи ключами від його квартири.
В подальшому зловмисники проникли в житло потерпілого, викрали ноутбук та мобільний телефон, при цьому самого власника квартири протиправно утримували в своєму помешканні.
Шевченківський районний суду м. Чернівці засудив чоловіків до 7 років позбавлення волі, проте з рішенням суду останні не погодилися та оскаржили його у вищій інстанції.
Апеляційний суд Чернівецької області відхилив апеляційну скаргу обвинувачених і захисників та підтвердив, що визначене для них покарання було справедливим.