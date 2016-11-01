У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

Вчора у Чернівецькому міському центрі зайнятості відбувся «Осінній ярмарок вакансій» за участю 28 роботодавців, які представили більше 200 вакансій. На захід завітали майже 400 безробітних та близько 200 шукачів роботи.
«Не чекаючи відповідних законодавчих змін, служба зайнятості вже реформується та покращує свої сервіси. Зокрема, служба освоює нові сучасні технології – відеорезюме, відеопрезентація вакансій, он-лайн співбесіда, комунікація із безробітними через соціальні мережі. Найбільш ефективною формою співпраці служби зайнятості з роботодавцями при підборі кваліфікованих кадрів є ярмарок вакансій, його формат дає можливості для ведення безпосереднього діалогу менеджера з підбору персоналу з потенційним кандидатом на нейтральній території. Разом з тим, ярмарок забезпечує своїм учасникам певні двосторонні гарантії: шукачам роботи – офіційне працевлаштування, з прозорою зарплатою та належним рівнем організації праці, тоді як роботодавцям – можливість обирати серед вмотивованих та кваліфікованих кадрів» - зазначила заступник директора- начальник відділу організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості Марія Кобєлєва.
На ярмарку були представлені підприємства легкої промисловості, комунальні підприємства, банківські установи. Всі охочі знайти роботу мали змогу не лише ознайомитись з вибором вакансій, але й поспілкуватись з роботодавцями, зарекомендувати себе та дізнатись більше інформації про бажану професію.
За результатами заходу187 шукачів роботи домовились з роботодавцями про проходження співбесіди, окремі залишили резюме.
«Не всі відвідувачі ярмарку вже сьогодні визначилися з майбутнім місцем роботи, проте ніхто не зможе заперечити, що шанс для цього вони отримали» - резюмувала Марія Кобєлєва.