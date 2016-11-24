Що, Де, Коли

у Чернівцях (вул. Александрі, 46, військове містечко №20) відбудеться показове тренування з питань цивільного захисту на тему: «Дії органів управління територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та її місцевої ланки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період та умов низьких температур».

в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.

в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).

В програмі заходу виступи:

у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.



На розгляд сесії виноситься питання: