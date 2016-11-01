Петро Порошенко: Росія таки агресор

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:38
24 листопада

У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

17:26
24 листопада

Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

13:56
24 листопада

Фонд державного майна України по Чернівецькій області проводить повторний продаж на аукціоні

13:51
24 листопада

На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

13:13
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

12:59
24 листопада

Що робити, коли податок сплачено не на той рахунок

12:56
24 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:56
24 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

12:33
24 листопада

Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

11:47
24 листопада

Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

11:40
24 листопада

В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

11:38
24 листопада

Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

11:37
24 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

11:33
24 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

11:29
24 листопада

БУКОВИНЦІ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЇ, СФОРМУВАЛИ 75% ЗАГАЛЬНОГО БОРГУ ЗА ГАЗ ПЕРЕД ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

10:37
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, що не увійшло до статутного капіталу

19:47
23 листопада

"Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 35%

19:38
23 листопада

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам з 1 грудня

19:30
23 листопада

Які продукти подорожчають взимку і на скільки

19:25
23 листопада

Кого торкнеться підвищення мінімальної зарплати в 2017 р

19:09
23 листопада

На Буковині зафіксували шість випадків грипу

19:03
23 листопада

26 листопада Буковина вшановуватиме пам’ять жертв голодоморів

18:44
23 листопада

У Сторожинці до «Вікна життя» підкинули немовля

18:36
23 листопада

Чернівецький художник протестує проти вирубування міських дерев

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
23-25 листопада
23-25 листопада
25 листопада о 10.00
у Чернівцях (вул. Александрі, 46, військове містечко №20) відбудеться показове тренування з питань цивільного захисту на тему: «Дії органів управління територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та її місцевої ланки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період та умов низьких температур».
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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Петро Порошенко: Росія таки агресор

Сьогодні, 10:24 / Коментарів: 4
Петро Порошенко: Росія таки агресорНаш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Сенсація! Нарешті Петро Порошенко публічно, в присутності президентів Єврокомісії та Ради ЄС і сотні журналістів назвав російську агресію - російською агресією.
А решта все те саме, що я писав нижче. Єдиний акцент щодо Безвізу. Тепер не Україні дорікають, що вона щось не виконала для одержання Безвізу, а керівництво ЄС оправдовується, що це лише стилістичні поправки і все буде О.К. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив сподівання, що Безвіз Україна одержить ще до кінця цього року.
Ну що ж, помріємо. До честі Петра Порошенка - цього разу він обіцянок вже не давав.
NB!!! В контексті розмови Дональд Туск зазначив про "розбан" української деревини на експорт і що Порошенко з цим погодився. Воно якось так мельком проскочило...
А от виділення Євросоюзом 16 мільйонів євро для боротьби з корупцією в Україні - для мене також виглядає нонсенсом.
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Сьогодні, 10:27 - chas з написав(ла): в матеріалі
Ростислав Після такого шаленного засвєта нашими чиновниками мільярдного, мультимільйонного кешу в панчохах, матрасах, подушках, слоїках для огірків їм ще ЄС дає 16 мільйонів євро щоб вони боролися самі з собою - з корупцією в Україні. Якийсь всеохоплюючий маразм і сюр
Сьогодні, 10:30 - chas з написав(ла): в матеріалі
Alina Shum Вони дали гроші, щоб розікрали наші жадібні воші і щоб пізніше здихатися ,підклавши Україну під путлеРа, як таку ,що ні до чого більшого і рішучого не здатна..,лиш існувати під тиранією сусіда
Сьогодні, 10:33 - chas з написав(ла): в матеріалі
Перетворити унікальні Карпати на пустелю і пояснювати це безвізом чи кредитом - на яку голову це можна натягнути? Кредити повернемо грошима, а хто нам Карпати поверне? Забрати майбутнє у наших дітей створенням рукотворної екологічної катастрофи - чим це можна пояснити? Гроші можна загубити і можна заробити. А ліси не повернеш вже ніколи, життя не повернеться туди, де його вбили, в магазині його не купиш. Це очевидний злочин колосального масштабу. Якщо це не зупинити - Україна не матиме майбутнього. Завтра нам скажуть засипати Дніпро і запропонують 1 млн євро. І Барига це зробить, бо гроші для нього цінніше за життя і долю людей, яких він ненавидить і боїться, та це вже інша тема...
Сьогодні, 10:35 - chas з написав(ла): в матеріалі
Svitlana Pohrebennyk Наївні чуваки,не мали куди діти 16 мільйонів євро,а тепер ними наші можновладці набють свої сейфи і матраци, і далі будуть боротись з корупцією,бо це, як ми бачимо, справа дуже прибуткова.
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