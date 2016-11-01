Петро Порошенко: Росія таки агресор

Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Сенсація! Нарешті Петро Порошенко публічно, в присутності президентів Єврокомісії та Ради ЄС і сотні журналістів назвав російську агресію - російською агресією.
А решта все те саме, що я писав нижче. Єдиний акцент щодо Безвізу. Тепер не Україні дорікають, що вона щось не виконала для одержання Безвізу, а керівництво ЄС оправдовується, що це лише стилістичні поправки і все буде О.К. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив сподівання, що Безвіз Україна одержить ще до кінця цього року.
Ну що ж, помріємо. До честі Петра Порошенка - цього разу він обіцянок вже не давав.
NB!!! В контексті розмови Дональд Туск зазначив про "розбан" української деревини на експорт і що Порошенко з цим погодився. Воно якось так мельком проскочило...
А от виділення Євросоюзом 16 мільйонів євро для боротьби з корупцією в Україні - для мене також виглядає нонсенсом.