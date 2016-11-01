Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

Не зважаючи на важку щоденну працю та часті брехливі звинувачення псевдо-патріотів, працівники Чернівецького обласного управління лісомисливського господарства продовжують працювати і встигають займатися благодійністю.
Окрім суттєвої підтримки бійців антитерористичної операції, яких, зазначимо, і в лісгоспах працює чимало, буковинські лісівники завжди пам’ятають про діток, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Так, 24 листопада працівники лісових господарств обл.управління лісового та мисливського господарства віддали зібрані колективом кошти на лікування маленького чернівчанина Артема Нікіфорова.
Хлопчику 10 років і він хворіє на ДЦП. Мати витрачає на медикаменти та реабілітацію дитини великі гроші. Якщо постійно не підтримувати спокійний стан Артема, в нього розпочинаються судоми або бронхоспазм.
Не зважаючи на цей виклик долі, хлопчик відкрито посміхається своїм гостям. А ще Артем дуже любить чути музику, і коли до нього говорить двоюрідна сестричка, - розповідає мама.