29 листопада

в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи: Олександра Масана, кандидата історичних наук, доцента кафедри етнології, античності та середньовічної історії ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Богдана Мельничука, доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Олександр Дергач, завідуючий Керстенецьким музеєм письменників Хаждеу; Думітру Кодряну, доктора, професора Державного університету Молдови; Валентина Константинова, доктора історичних наук Академії наук республіки Молдови.