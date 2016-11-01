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Новини
17:38
24 листопада

У Чернівцях відбувся ярмарок вакансій

17:26
24 листопада

Буковинські лісівники продовжують займатися благодійністю

13:56
24 листопада

Фонд державного майна України по Чернівецькій області проводить повторний продаж на аукціоні

13:51
24 листопада

На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

13:13
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

12:59
24 листопада

Що робити, коли податок сплачено не на той рахунок

12:56
24 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:56
24 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

12:33
24 листопада

Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

11:47
24 листопада

Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

11:40
24 листопада

В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

11:38
24 листопада

Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

11:37
24 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

11:33
24 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

11:29
24 листопада

БУКОВИНЦІ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЇ, СФОРМУВАЛИ 75% ЗАГАЛЬНОГО БОРГУ ЗА ГАЗ ПЕРЕД ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

10:37
24 листопада

Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, що не увійшло до статутного капіталу

19:47
23 листопада

"Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 35%

19:38
23 листопада

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам з 1 грудня

19:30
23 листопада

Які продукти подорожчають взимку і на скільки

19:25
23 листопада

Кого торкнеться підвищення мінімальної зарплати в 2017 р

19:09
23 листопада

На Буковині зафіксували шість випадків грипу

19:03
23 листопада

26 листопада Буковина вшановуватиме пам’ять жертв голодоморів

18:44
23 листопада

У Сторожинці до «Вікна життя» підкинули немовля

18:36
23 листопада

Чернівецький художник протестує проти вирубування міських дерев

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Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
23-25 листопада
23-25 листопада
25 листопада о 10.00
у Чернівцях (вул. Александрі, 46, військове містечко №20) відбудеться показове тренування з питань цивільного захисту на тему: «Дії органів управління територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту та її місцевої ланки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період та умов низьких температур».
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
29 листопада
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка відбудеться міжнародна веб-конференція «Олександр Хиждеу – славіст, україніст, письменник» спільно з Муніципальною бібліотекою ім. Б. Хиждеу (м. Кишинів, Молдова).
В програмі заходу виступи:
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

Сьогодні, 13:13 / Коментарів: 0
Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.

Назва органу управління: Державне агентство рибного господарства України.

Балансоутримувач: ДП «Укрриба», код за ЄДРПОУ 25592421, 04050, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Тургенєвська, будинок 82-а.

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду:

Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Суховерхів № 1”.
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Суховерхів № 2”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Валява № 2”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Валява № 7”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Валява № 9”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 6”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 9”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 13”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 15”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Ставчани № 1”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Ставчани № 2”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Ставчани № 3”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Ставчани № 4”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець № 1”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Малятинці №1”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №1”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №2”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №3”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №4”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №5”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці№ 6”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець №2”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець №3”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець №4”

Загальна площа,га 6 8,8097 га

Місцезнаходження: Чернівецька область, Кіцманський район, Суховерхівська сільська рада (за межами населеного пункту),
Валявська сільська рада, м. Кіцмань, Кіцманська міська рада,
Лашківська сільська рада, Ставчанська сільська рада,
Южинецька сільська рада, Малятинецька сільська рада,
Дубівецька сільська рада, Шишковецька сільська рада.

Максимально можливий строк оренди: 2 роки 11 місяців.

Мета використання: ведення рибного господарства.

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21А, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, конт. тел. 55-42-35. Заяви надаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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