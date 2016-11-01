Оголошення орендодавця - РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви.
Назва органу управління: Державне агентство рибного господарства України.
Балансоутримувач: ДП «Укрриба», код за ЄДРПОУ 25592421, 04050, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Тургенєвська, будинок 82-а.
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду:
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Суховерхів № 1”.
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Суховерхів № 2”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Валява № 2”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Валява № 7”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Валява № 9”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 6”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 9”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 13”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Виросний № 15”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Ставчани № 1”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Ставчани № 2”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Ставчани № 3”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Ставчани № 4”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець № 1”
Гідротехнічні споруди виросного ставка „Малятинці №1”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №1”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №2”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №3”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №4”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці №5”
Гідротехнічні споруди ставка „Дубівці№ 6”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець №2”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець №3”
Гідротехнічні споруди нагульного ставка „Южинець №4”
Загальна площа,га 6 8,8097 га
Місцезнаходження: Чернівецька область, Кіцманський район, Суховерхівська сільська рада (за межами населеного пункту),
Валявська сільська рада, м. Кіцмань, Кіцманська міська рада,
Лашківська сільська рада, Ставчанська сільська рада,
Южинецька сільська рада, Малятинецька сільська рада,
Дубівецька сільська рада, Шишковецька сільська рада.
Максимально можливий строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Мета використання: ведення рибного господарства.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21А, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, конт. тел. 55-42-35. Заяви надаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».