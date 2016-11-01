ВІННИЦЬКА "БАТЬКІВЩИНА" РОЗКОЛОЛАСЬ?

Наш власний кореспондент Володимир Іващенко передає з Вінниці:-Вчора для "Батьківщини" точно планети стали якось не так... Спочатку скандал з побиттям журналіста на прес-конференції Юлії Володимирівни у Києві. І відразу пішли аналогії, що якби собі таке дозволила охорона Порошенка чи Гройсмана - то відразу пішла б потужна мова про імпічмент і відставку. Однак Тимошенко покищо не президент і не прем"єр-міністр. Покищо...Однак чого чекати в разі чого, принаймні для нарваних журналістів, зрозуміло.На вечір київська журналістсько-партійна хвиля дісталась і Вінниці. І знову БЮТ, і знову журналісти. Проте в нашому випадку "батьківщинівці" прийшли спочатку не нападати, а захищати журналістів в суді, тобто газету "33 канал" та Тетяну Редько, як її власника, як колегу-депутата фракції "Батьківщини у Вінницькій обласній раді.І вчора нічого не провіщало бурю. Мало відбутись судове засідання виключно технічного характеру - суд на попередньому засіданні встановив, що по даній справі, для постановлення законного і справедливого рішення, потрібно залучати до участі в справі належних відповідачів, тобто засновників газети "33 канал". Ми всі завжди чули, що засновниками найтиражнішої газети Вінниччини "33 канал" є Тетяна Редько та Анатолій Жучинський. Однак, виявляється, це не так - до недавнього часу засновниками газети «33 канал» були громадські організації: Вінницька обласна Асоціація редакторів та ВОГО «Центр захисту журналістів" (свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 15058-3630 Р). Від недавнього часу засновником газети вказується Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Регіна ЛТД" (свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 15059-3631 ПР).Однак 23.11.2016 р. ні адвокати "33 каналу", ні присутня в судовому засіданні Редько - не виконали ухвалу суду про надання суду установчих документів засновників-видавців газети. Отже суд не зміг продовжити судовий розгляд справи і переніс його аж на 19 грудня в зв"язку з відсутністю судді.І тут починається саме цікаве: якщо позицію адвокатів "33 каналу" ще можна зрозуміти - спочатку затягували справу та мали можливість отримати вигідне клієнту ("33 каналу) завідомо неправосудне рішення за рахунок приховування від суду належного по закону відповідача - засновника газети, то позиція Тетяни Редько і цілої когорти депутатів Вінницької облради на чолі з керівником обласної "Батьківщини" Людмилою Щербаківською - не зрозуміла. Чого прийшли? Подивитись, як колега мутить судом? Чи всетаки своїм авторитетом натиснути на суддю, а коли це не вдалось - на голову суду А.Михайленка? І тому його офігєвші очі сказали все без слів, бо зрозуміло коли жаліються на суддів, які не дотримуються закону - а коли ціла фракція депутатів обласної ради прийшла жалітись на суддю, що та судить по закону - тут ще добре потрібно пошукати слів...Однак мітинг в кабінеті Михайленка не дав негайного результату, а тому дебати перемістились в колуари, тобто на коридор. Саме тут лунали заключні акорди вчорашнього дійства. Ставши в позу "нє хочу быть царицей, а хочу быть морскою владычіцею" - Таня Редько гепнула по Люді Щербаківській ультиматумом на високих нотах. Десь приблизно так: "Люда!!!!!! Або я - або Сітарський!!!!!!!"(голова Вінницької районної ради від "Батьківщини"). І всім стало зрозуміло про що йдеться - продовжуються намагання неприкритої нахабної зачистки Вінницького району від конкурентів. Не від Сітарського...На цей раз самій багатотиражній газеті регіону на заваді стала районна малотиражка "Подільська зоря", яка на думку Тетяни Редько працює на її опонента Сергія Кривешка. А "підлий" Сітарський відмовляється порушити закон і не звільняє головного редактора "Подільської зорі". Дійсно гвалт!!!Однак чи можемо ми собі дозволити і надалі довіряти людям, які задля задоволення власних приватних інтересів готові не те що закон порушити, а розвалити парторганізацію "Батьківщини" шантажуючи її відлученням від прєлєстєй найтиражнішої газети "33 канал" напередодні можливих виборів?