Саміт Україна - ЄС добігає кінця

Наш кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Петро Олексійови все в тому ж незмінному костюмчику із загадковими двома кишенями на піджаку праворуч. І що ж він там носить - роздирає мене цікавість :)
Цього разу до Брюсселя з України прибула внушаюча делегація. Окрім президента до української делегації увійшли міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник глави Адміністрацій Президента України Костянтин Єлісєєв, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, міністр інфраструктури Володимир Омелян, секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговий представник України Наталія Микольська, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
Чим увінчався саміт. Сторони підписали два документи: Меморандуму про порозуміння між Україною і Євросоюзом щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері та Угоду про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні".
Хочеться вірити, що цей європейський проект допоможе подолати корупцію в Україні.
Безвізу цього разу Петро Олексійович до України не привезе. Не сталося так як гадалося