Українка стала другою на конкурсі краси, росіянки влаштували скандал

На конкурсі Mrs Top of the World українка посіла друге місце. Фінал відбувся у Нью-Дейлі. Участь приймали 20 найкрасивіших заміжніх жінок від 18 до 45 років.Україну представляла модель, співачка, телеведуча та художниця Анна Гомонова. Це не перший її досвід. Вона володарка престижних титулів в світовій індустрії краси: "Міс преса" та "Міс шарм" на Miss Tourism International, перша віце-міс на Mrs. Globe і Princess of the Globe. В Індію красуня вирушила з трьома валізами костюмів та ручною поклажею з унікальними головними уборами.На конксурсі учасниці мали продемонструвати чотири виходи: в національних костюмах, у купальниках, шоу талантів, а також дефіле у вечірніх сукнях.Національний костюмом Анни Гомонової був створений з 10 м шифону. Верх протягом місяця два дизайнера вручну розшивали бісером та камінням. Традиційна біла, святкова, сукня-вишиванка виконана в автентичній техніці, що поширена на Західній Україні. Образ Анна доповнила вінком ручної роботи.За словами красуні, найважчим для неї виявилося фінальне дефіле в нарядах від індійського дизайнера. Для Анни створив спеціальне сарі, рясно розшите камінням. Спідниця наряду важила більше 10 кг, костюм цілком - близько 20 кіло. Щоб одягатися в сарі Ганні була потрібна допомога двох костюмерів.Треба зазначити, що на конкурсі розгорівся величезний скандал. Росію на Mrs Top of the World з незрозумілих причин представляли дві конкурсантки. Титул Mrs Top of the World дістався одній з російських учасниць. Зараз дві росіянки публічно оскаржують право один одного на корону."Конкурси краси, як наркотик, взявши участь один раз - складно зупинитися. Це не тільки красиве дійство, як багато хто вважає, а й копітка робота в першу чергу над собою. Це збиті в кров ноги, катастрофічне недосипання і майже постійне відчуття голоду. У мене принципова позиція - я ніколи не купувала корони і не розумію тих, хто такими вчинками знецінює саму суть подібних конкурсів, - коментує Ганна Гомонова. - Не дивлячись ні на що, конкурсантки повинні бути готові до жорсткої та подекуди не самою чесної конкуренції. Одного разу під час участі в конкурсі хтось сховав мій національний прапор. Іншим разом - у мене вкрали сукню, а потім - корону. На цей раз в фіналі мама дуже переживала за мене. Просила перевіряти туфлі перед дефіле, щоб ніхто не насипав в них битого скла. Проте, серед учасниць я навіть знайшла собі подругу. Ми дуже зблизилися з "Місіс Бельгія" і тепер підтримуємо спілкування."Анну Гомонову вже запросили представляти Україну на конкурсі Mrs Earth. Відбудеться влітку наступного року в Лас-Вегасі.Джерело: Gazeta.ua