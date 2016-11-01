Західна преса нагадала Порошенкові про кумівство і корупцію

Reuters
Лідери Євросоюзу на саміті в Брюсселі похвалять президента Петра Порошенка за проведення реформ. Але за лаштунками ЄС втрачає терпіння через надто повільний темп Києва у боротьбі з корупцією. Про це повідомляє Reuters.
Через 3 роки після проєвропейських протестів в Україні Порошенко приїде на саміт до Брюсселя, де йому скажуть, що потрібно робити більше, щоб заслужити на тісніші відносини з ЄС, пише видання.
Як йдеться у статті, бажання України поглибити відносини із Заходом мало дуже високу ціну. Багато людей загинули на Майдані під час протестів. Крім того, після повалення режиму Віктора Януковича Росія анексувала український Крим і розв'язала конфлікт на Донбасі. ЄС запровадив економічні санкції проти Росії за її агресію, але війна досі продовжується, попри дипломатичні зусилля Німеччини і Франції впродовж двох останніх років.
На саміті лідери ЄС похвалять Порошенка за зусилля в запровадженні змін в енергетичній, економічній сферах, а також у реформуванні поліції в таких складних умовах. Але корупція лишається поширеною в Україні, а традиція кумівства дозволяє чиновникам збагачуватися.
Видання нагадує про дорогі автомобілі, нерухомість і коштовні речі, які задекларували українські чиновники нещодавно. Це не лише розчарувало багатьох у ЄС, але й підірвало підтримку Порошенка в Україні.
Напередодні міністр закордонних справ Павло Клімкін пообіцяв, що ЄС надасть безвізовий режим для громадян України до кінця 2016 року.
Джерело: http://gazeta.ua