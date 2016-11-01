Суд не випустив Єфремова з-за ґрат
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УНІАН
Печерський райсуд Києва відмовився задовольнити клопотання про звільнення голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
Екс-депутата не випустили з камери в залі суду через те, що термін його арешту, за твердженням адвокатів, закінчився о 07:28 четверга.
Суддя Володимир Карабань аргументував це тим, що термін утримання під вартою Єфремова закінчується 24 листопада опівночі.
Питання про продовження запобіжного заходу Єфремову розглядають п'ятий день, з 19 листопада.
Попереднє засідання, яке почалося вранці 23 листопада, тривало близько 17 год. і завершилося о 03:15 24 листопада. Після цього оголосили перерву до 09:00.
Суд розглядає клопотання сторони звинувачення про продовження арешту Єфремова на 2 місяці.
Олександра Єфремова затримали 30 липня в аеропорту "Бориспіль". Мав квиток на рейс "Київ - Відень". 1 серпня йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.