На зимові свята з Чернівців можна полетіти до Єгипту

Аеропорт Чернівці з 28 грудня 2016 року по 18 січня 2017 року обслужить чотири чартерних рейси в єгипетське місто Хургаду, повідомили avianews.com в туроператора TPG, який є замовником рейсів.
Відповідно до опублікованого розкладу, перельоти будуть виконані авіакомпанією Bravo Airways на літаках McDonnell Douglas 28 грудня 2016 року, 4, 11 та 18 січня 2017 року.
Як уточнив виданню директор аеропорту Чернівці Борис Морський, поточний стан злітно-посадкової смуги дозволяє приймати літаки такого типу, тому що вони мають верхнє розташування двигунів.
За його словами, до 30 листопада планується завершити ремонт смуги, що дозволить також обслуговувати в Чернівцях авіалайнери типу Embraer 190 і Boeing 737, які мають розташування двигунів під крилом.
Саме ці типи повітряних суден має намір задіяти МАУ для польотів з Києва до Чернівців після завершення всіх робіт і перевірок, повідомила avianews.com прес-секретар авіакомпанії Євгенія Сацька.
Зараз МАУ літає на даному маршруті на 48-місному Embraer 145, який орендований у "Дніпроавіа".
Нагадаємо, 12 липня аеропорт Чернівці відновив прийом регулярних рейсів після тривалої перерви. За даними офіційного порталу Чернівецької міської ради, в період з 12 липня по 11 листопада місцевий аеропорт обслужив 4684 пасажира на прийом і 4597 пасажирів на відправку.
Таким чином, за один рейс Київ-Чернівці літак перевозив в середньому 39 пасажирів, а рівень завантаження крісел склав 81%.