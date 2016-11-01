На Буковині під колесами автівки загинув 52-річний пішохід

У селищі Берегомет Вижницького району Чернівецької області у ДТП загинув 52-річний пішохід.
Про це повідомив сектор комунікації поліції в Чернівецькій області.
23-річний житель селища Берегомет, керуючи автомобілем «Фольксваген Кадді», у межах населеного пункту допустив наїзд на пішохода – 52-річного односельчанина.
Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
За висновками попередньо проведеного медичного освідчення, водій за кермом був тверезим.
За даним фактом розпочате кримінальне провадження.
У рамках розслідування кримінального провадження призначено низку експертиз з метою встановлення всіх обставин ДТП.