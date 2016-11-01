На Буковині за корупцію звільнили 46 прикордонників

З початку 2016 року у Чернівецькому прикордонному загоні через корупцію звільнили 46 осіб.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Чернівецького прикордонного загону Володимир Плівачук.
«Протягом року до Єдиного реєстру досудових розслідувань була внесена інформація про 14 випадків щодо наших військовослужбовців. У п’яти випадках вручено повідомлення про підозру. Вісім справ передані до суду, а щодо решти досі тривають провадження», – зауважив В. Плівачук.
За його словами, правопорушники неодноразово намагалися запропонувати прикордонникам хабара.
«Такі випадки траплялися як у пунктах пропуску, так і на так званій «зеленій» ділянці кордону, – зазначив В. Плівачук. – Нещодавно був випадок, коли строковик відмовився від 1400 євро та затримав правопорушника».
«Одним із останніх випадків була пропозиція інспектору прикордонної служби ПП «Порубне» «заплющити очі» на перевищення терміну перебування в Україні, – розповів В. Плівачук. – В обмін іноземець пропонував 55 євро та 1200 гривень. За це громадянин Боснії та Герцеговини відповідатиме перед судом».
Джерело: ZIK