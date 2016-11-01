З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

Уряд прийняв рішення здійснити коригування мінімальних цін на алкогольні напої. Зокрема, розмір мінімальних гуртово-відпускних і роздрібних цін, залежно від коду виробів, підвищено: на горілку та лікеро-горілчані вироби - на 27,1-27,86%; віскі, ром та джин - на 37-63%; коньяк (бренді) - на 24-27%; вина - на 22,2-55,6%.
Зокрема, мінімальну роздрібну ціну за півлітрову пляшку горілки 40% підвищено з 54,90 до 69,78 гривень, або на 27,1%.
Це пов'язано з тим, що запроваджений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін не відповідав реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, оскільки збільшились ставки акцизного податку, зокрема, на горілку, лікеро-горілчані вироби та коньяк - на 50%, а на вино з додаванням спирту, ігристе та вермути - на 100%; підвищилась ціна на спирт (у квітні поточного року ціна за один декалітр спирту зросла з 240 до 285 гривень, або на 18,7%), відбулось також зростання інших складових цін.