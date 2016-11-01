В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

Сучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США була несподіванкою для дуже багатьох. 70-річний мільярдер відзначався екстравагантністю, чимало людей сприймало його як клоуна. На відміну від професійних політиків, Трамп, який ніколи в житті не займав жодних політичних посад, розмовляв з простими людьми зрозумілою всім мовою і давав обіцянки, що здавалися абсолютно природними і викликали захоплення у звичайних громадян. Він звертався не до високочолих інтелектуалів, а до простих роботяг, змучених нелегким життям і відсутністю зрозумілих перспектив.Багатьох надихнула обіцянка Трампа знизити податкове навантаження і скоротити з семи до чотирьох число самих податків, які сплачують американці. Пообіцяв він і розібратися з корупціонерами, адже проблема продажності чиновників допекла і громадян США. Популярною виявилася й ідея послабити владу засобів масової інформації, які занадто впливають на формування громадської думки.Впродовж багатьох років зі Сполучених Штатів підприємства переводилися в країни з дешевою робочою силою, що викликало невдоволення рядових американців, яким не вистачало нормальної роботи. Трамп обіцяє повернути в країну виробництво, що дасть і нові робочі місця, і забезпечить країні значний прибуток. А дітям бідняків він пообіцяв відкрити шлях до престижної освіти, що позитивно сприйнято соціальними низами.Багатьох американців тривожить ситуація з нелегальними іммігрантами, яких в країні налічується 11 мільйонів. У цьому середовищі спостерігається високий рівень злочинності, чимало прибульців не інтегруються в американське суспільство, а створюють значні проблеми тим, серед кого оселяються. Ідея Трампа вислати нелегалів з країни отримала схвалення серед багатьох громадян США. Як і пропозиція примусити мексиканців звести високу бетонну стіну на мексикансько-американському кордоні, щоб попередити проникнення нелегалів у США. Трамп пропонує також не пускати до країни тих, хто сповідує іслам, вбачаючи в них загрозу для Сполучених Штатів.Схвально сприйняло чимало американців його обіцянку знищити ісламський тероризм. З цією метою Трамп вважає необхідним нормалізувати відносини з Росією, щоб залучити її до спільної боротьби з "Ісламською державою". Із загрозою тероризму збирається новий президент боротися не лише на світовій арені, а й усередині держави. Він виступає за збереження смертної кари і права громадян на володіння зброєю.Нарешті, Дональд Трамп пообіцяв американцям ліквідувати непопулярну реформу охорони здоров'я, проведену Обамою. А ще - легалізувати легкі наркотики. Шанувальники марихуани сприйняли таку пропозицію із захопленням, але противники - зовсім ні. Програма республіканця Трампа містила десять пунктів, викладених простою мовою, і здобула чималу підтримку серед мешканців американської провінції. Натомість у великих містах ставлення до неї виявилося критичним. А за кордоном взагалі з великою тривогою зустріли перемогу Трампа.Велику тривогу в НАТО викликали слова Трампа про те, що США не повинні нести основних фінансових витрат на діяльність альянсу - більше грошей необхідно виділяти на військові цілі й європейцям. Стривожені й сусіди США планами нового американського президента згортати співпрацю у рамках спільних угод на континенті.Українцям же не до вподоби слова Трампа про "нормалізацію відносин з Росією", в яких Київ побачив небезпеку втрати американської підтримки у протистоянні з Москвою. У світі також відчули, що заради тимчасових прагматичних вигод Вашингтон віддасть Кремлю і Україну, і Сирію. Недарма Москва радісно святкувала перемогу Трампа, навіть влаштували у Державній Думі РФ з цього приводу бенкет.Обрання нового президента США негативно позначилося на біржах світу, але невдовзі ажіотаж вгамувався. Трамп пообіцяв розширити видобуток сланцевої нафти у США, зробив ще декілька заяв, що вселили тривогу в екологів. А пацифістів налякала перспектива значного збільшення американських збройних сил, проанонсована Трампом.Світ побачив, що новий лідер Сполучених Штатів прагне зміцнити позиції своєї держави і закріпити їх в нових умовах. Після м'якого Обами, який декларував свою миротворчу спрямованість, його наступник намагається продемонструвати твердість і рішучість. Що це означатиме на практиці, покаже час.Процес передачі влади в США розтягнений у часі: інаугурація Трампа відбудеться лише 20 січня 2017 р. До цього часу він має сформувати свої уряд і адміністрацію, прийняти справи у попередника. А новому президентові ще належить оволодіти багатьма політичними тонкощами, яких довга і вдала кар'єра бізнесмена йому не надавала. У сімдесятирічному віці це дається нелегко.Вже перші політичні кроки Трампа засвідчили: для українців справи не виглядають так катастрофічно, як у перші дні після його перемоги. На ключові посади в новому уряді й адміністрації президента можуть призначатися політики, доброзичливо налаштовані до нашої держави. Адже Трампа висунула республіканська партія, яка традиційно є прихильнішою до України, ніж демократична, - партія Обами. Саме республіканець у Конгресі запропонував резолюцію з надання Україні летальної зброї, яку Обама не виконав. Та і як Барак Обама міг озброювати Україну, коли в 90-і роки приїздив до нашої держави, щоб роззброювати її під контролем США!Українцям з приводу появи у США президента-республіканця не варто лякатися, а росіянам - занадто радіти. Все більше з'являється ознак того, що надії Путіна на зняття американських санкцій виявилися марними. Санкції збережено, з'явилися ознаки навіть їхнього посилення. А в Інтернеті обговорюється фраза новообраного американського президента, яку він нібито недавно сказав: "Захоплююся Путіним - він за 15 років украв більше, ніж три покоління Трампів заробило за сто років!" Хто знає, чи насправді це було сказано, але фраза відбиває крах райдужних надій на "чергову перемогу Путіна". Зміни неминучі, і передбачити їх у всьому обсязі неможливо. Тож будемо готуватися, щоб уникнути і зайвих радісних сподівань, і вкрай неприємних несподіванок.Ігор Буркут, політолог