В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

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Новини
13:30
24 листопада

З грудня буковинці купуватимуть алкоголь за новими цінами

12:59
24 листопада

Що робити, коли податок сплачено не на той рахунок

12:56
24 листопада

Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

12:56
24 листопада

Для кількості видів діяльності спрощенців немає обмежень

12:33
24 листопада

Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

11:47
24 листопада

Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

11:40
24 листопада

В Чернівцях пройде масштабний форум малого та середнього бізнесу

11:38
24 листопада

Філії до Реєстру неприбуткових установ та організацій не включаються

11:37
24 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

11:33
24 листопада

У Чернівцях мільйонні доходи заробили 204 підприємці – спрощенці на ІІІ групі

11:29
24 листопада

БУКОВИНЦІ, ЯКІ НЕ ОФОРМИЛИ СУБСИДІЇ, СФОРМУВАЛИ 75% ЗАГАЛЬНОГО БОРГУ ЗА ГАЗ ПЕРЕД ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

19:47
23 листопада

"Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на пасажирські перевезення на 35%

19:38
23 листопада

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам з 1 грудня

19:30
23 листопада

Які продукти подорожчають взимку і на скільки

19:25
23 листопада

Кого торкнеться підвищення мінімальної зарплати в 2017 р

19:09
23 листопада

На Буковині зафіксували шість випадків грипу

19:03
23 листопада

26 листопада Буковина вшановуватиме пам’ять жертв голодоморів

18:44
23 листопада

У Сторожинці до «Вікна життя» підкинули немовля

18:36
23 листопада

Чернівецький художник протестує проти вирубування міських дерев

17:24
23 листопада

Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області шукає балансоутримувачів для двох сховищ

14:21
23 листопада

Боротьба з хабарництвом на кордоні триває

14:19
23 листопада

У Білій Криниці відбудеться захід «Музей –місток між минулим та сьогоденням»

13:17
23 листопада

У Чернівцях горів житловий будинок

13:13
23 листопада

У Чернівцях рятувальники навчали студентів як діяти у разі виникнення пожежі

13:06
23 листопада

З нарахованих підприємцям доходів податок не утримується

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Ігор БУРКУТ, політолог:

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН В ОЧІКУВАННІ ЗМІНСучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній? Вибори до об`єднаних громад. Хто переможе у Вижниці: Юля, Петро чи Арсеній?Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.

Сергій Грабовський:

Що таке «Шатун» і як його приборкати? Що таке «Шатун» і як його приборкати?В Україні триває дискусія у середовищі політиків, експертів, журналістів і всіх заангажованих громадян про так званий План першочергових заходів щодо дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні «Шатун» або ж, якщо коротко, план «Шатун». За твердженням хакерської групи CyberHunta, він виявлений у зламаній електронній пошті Владислава Суркова, помічника російського президента Володимира Путіна.
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Що, Де, Коли
23-25 листопада
23-25 листопада
24 листопада о 10.00
Скликається позачергова cесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд позачергової сесії міської ради виноситься питання:
1. Про хід виконання рішення міської ради від 12.08.2016 р. № 352 «Про встановлення мораторію (заборони) на введення в дію з
1 липня 2016 року підвищених цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в м.Чернівцях".
24 листопада о 10.00
в приміщенні Чернівецької обласної державної адміністрації, ІІІ поверх, каб. 301 (мала зала) відбудеться прес-конференція за участі начальника Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Хохуляка В.В. та заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області Босого О.Д. щодо необхідності до 1 січня 2017 року привести установчі документи громадських формувань у відповідність до норм Податкового кодексу України.
25 листопада о 13.00
в конференц-залі готелю «Буковина» за адресою вул. Головна, 141 Громадська організація «Словацько-Українське культурно-освітнє товариство» презентуватиме Європейську освітню програму “Free Student”.
25 листопада о 17.00
25 листопада о 17.00
1 грудня о 11.00
у сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться засідання 9-ї сесії обласної ради VIІ скликання.

На розгляд сесії виноситься питання:
1 грудня о 19.00
1 грудня о 19.00
8 грудня о 11.00
в Мармуровій залі Чернівецького найіонального університету ім. Ю. Федьковича (вул. Коцюбинського, 2) відкриється бізнес-форум для малого та середнього бізнесу «Буковина – край підприємців».
(реєстрація учасників розпочнеться вже о 10:00). Участь у форумі безкоштовна. Попередня рРеєстрація – на kub.pb.ua/forums.


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В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

Сьогодні, 13:27 / Коментарів: 0
В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

Сучасний світ поринає у непростий період, що має ознаки глибокої і всебічної духовно-моральної кризи. Населення планети наблизилося до 7,5 млрд. осіб, але в нормальних умовах проживає лише восьмеро із кожної сотні землян. Природні ресурси вичерпуються, необхідні кардинальні зміни для елементарного збереження того, що вже є. Зростає небезпека широкомасштабної війни. І тут багато залежить від провідної держави сучасного світу - Сполучених Штатів Америки. А там до влади приходить 45-й президент, який обіцяє провести дуже серйозні зміни.

Що обіцяє Трамп?

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США була несподіванкою для дуже багатьох. 70-річний мільярдер відзначався екстравагантністю, чимало людей сприймало його як клоуна. На відміну від професійних політиків, Трамп, який ніколи в житті не займав жодних політичних посад, розмовляв з простими людьми зрозумілою всім мовою і давав обіцянки, що здавалися абсолютно природними і викликали захоплення у звичайних громадян. Він звертався не до високочолих інтелектуалів, а до простих роботяг, змучених нелегким життям і відсутністю зрозумілих перспектив.

Багатьох надихнула обіцянка Трампа знизити податкове навантаження і скоротити з семи до чотирьох число самих податків, які сплачують американці. Пообіцяв він і розібратися з корупціонерами, адже проблема продажності чиновників допекла і громадян США. Популярною виявилася й ідея послабити владу засобів масової інформації, які занадто впливають на формування громадської думки.

Впродовж багатьох років зі Сполучених Штатів підприємства переводилися в країни з дешевою робочою силою, що викликало невдоволення рядових американців, яким не вистачало нормальної роботи. Трамп обіцяє повернути в країну виробництво, що дасть і нові робочі місця, і забезпечить країні значний прибуток. А дітям бідняків він пообіцяв відкрити шлях до престижної освіти, що позитивно сприйнято соціальними низами.

Багатьох американців тривожить ситуація з нелегальними іммігрантами, яких в країні налічується 11 мільйонів. У цьому середовищі спостерігається високий рівень злочинності, чимало прибульців не інтегруються в американське суспільство, а створюють значні проблеми тим, серед кого оселяються. Ідея Трампа вислати нелегалів з країни отримала схвалення серед багатьох громадян США. Як і пропозиція примусити мексиканців звести високу бетонну стіну на мексикансько-американському кордоні, щоб попередити проникнення нелегалів у США. Трамп пропонує також не пускати до країни тих, хто сповідує іслам, вбачаючи в них загрозу для Сполучених Штатів.

Схвально сприйняло чимало американців його обіцянку знищити ісламський тероризм. З цією метою Трамп вважає необхідним нормалізувати відносини з Росією, щоб залучити її до спільної боротьби з "Ісламською державою". Із загрозою тероризму збирається новий президент боротися не лише на світовій арені, а й усередині держави. Він виступає за збереження смертної кари і права громадян на володіння зброєю.

Нарешті, Дональд Трамп пообіцяв американцям ліквідувати непопулярну реформу охорони здоров'я, проведену Обамою. А ще - легалізувати легкі наркотики. Шанувальники марихуани сприйняли таку пропозицію із захопленням, але противники - зовсім ні. Програма республіканця Трампа містила десять пунктів, викладених простою мовою, і здобула чималу підтримку серед мешканців американської провінції. Натомість у великих містах ставлення до неї виявилося критичним. А за кордоном взагалі з великою тривогою зустріли перемогу Трампа.

Які небезпеки світу несе новий американський президент?

Велику тривогу в НАТО викликали слова Трампа про те, що США не повинні нести основних фінансових витрат на діяльність альянсу - більше грошей необхідно виділяти на військові цілі й європейцям. Стривожені й сусіди США планами нового американського президента згортати співпрацю у рамках спільних угод на континенті.

Українцям же не до вподоби слова Трампа про "нормалізацію відносин з Росією", в яких Київ побачив небезпеку втрати американської підтримки у протистоянні з Москвою. У світі також відчули, що заради тимчасових прагматичних вигод Вашингтон віддасть Кремлю і Україну, і Сирію. Недарма Москва радісно святкувала перемогу Трампа, навіть влаштували у Державній Думі РФ з цього приводу бенкет.

Обрання нового президента США негативно позначилося на біржах світу, але невдовзі ажіотаж вгамувався. Трамп пообіцяв розширити видобуток сланцевої нафти у США, зробив ще декілька заяв, що вселили тривогу в екологів. А пацифістів налякала перспектива значного збільшення американських збройних сил, проанонсована Трампом.

Світ побачив, що новий лідер Сполучених Штатів прагне зміцнити позиції своєї держави і закріпити їх в нових умовах. Після м'якого Обами, який декларував свою миротворчу спрямованість, його наступник намагається продемонструвати твердість і рішучість. Що це означатиме на практиці, покаже час.

Не такий страшний чорт, як його малюють

Процес передачі влади в США розтягнений у часі: інаугурація Трампа відбудеться лише 20 січня 2017 р. До цього часу він має сформувати свої уряд і адміністрацію, прийняти справи у попередника. А новому президентові ще належить оволодіти багатьма політичними тонкощами, яких довга і вдала кар'єра бізнесмена йому не надавала. У сімдесятирічному віці це дається нелегко.

Вже перші політичні кроки Трампа засвідчили: для українців справи не виглядають так катастрофічно, як у перші дні після його перемоги. На ключові посади в новому уряді й адміністрації президента можуть призначатися політики, доброзичливо налаштовані до нашої держави. Адже Трампа висунула республіканська партія, яка традиційно є прихильнішою до України, ніж демократична, - партія Обами. Саме республіканець у Конгресі запропонував резолюцію з надання Україні летальної зброї, яку Обама не виконав. Та і як Барак Обама міг озброювати Україну, коли в 90-і роки приїздив до нашої держави, щоб роззброювати її під контролем США!

Українцям з приводу появи у США президента-республіканця не варто лякатися, а росіянам - занадто радіти. Все більше з'являється ознак того, що надії Путіна на зняття американських санкцій виявилися марними. Санкції збережено, з'явилися ознаки навіть їхнього посилення. А в Інтернеті обговорюється фраза новообраного американського президента, яку він нібито недавно сказав: "Захоплююся Путіним - він за 15 років украв більше, ніж три покоління Трампів заробило за сто років!" Хто знає, чи насправді це було сказано, але фраза відбиває крах райдужних надій на "чергову перемогу Путіна". Зміни неминучі, і передбачити їх у всьому обсязі неможливо. Тож будемо готуватися, щоб уникнути і зайвих радісних сподівань, і вкрай неприємних несподіванок.
Ігор Буркут, політолог
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