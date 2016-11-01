Умова перебування на єдиному податку – відсутність податкових боргів

Чернівецька ОДПІ вкотре нагадує платникам єдиного податку, що однією із підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку є несплата протягом двох послідовних кварталів податкового боргу
Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, але існують випадки коли вона може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу.
Однією із підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є несплата протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що виник у платника єдиного податку.
Таким чином, платник єдиного податку, у якого виник податковий борг у поточному кварталі, протягом наступних двох кварталів має можливість сплатити цей податковий борг. У разі його несплати такому платнику податків анулюється реєстрація в останній день другого із двох послідовних кварталів.
У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою І «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу ХІV Кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення.
Своєю чергою, платники єдиного податку, які мають податковий борг на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів, зобов’язані самостійно перейти на сплату інших податків і зборів.
Здебільшого єдиний податок чернівецькими платниками сплачується сумлінно, вчасно та в повному обсязі, що і є запорукою стабільних надходжень до бюджету. Але буває, що платники єдиного податку потрапляють до лав боржників, - перераховують кошти несвоєчасно, не на ті рахунки, або не вказують (вказують неправильно) реєстраційний номер облікової картки, іноді й з вини банку.
Щоб зненацька не отримати рішення про виключення з реєстру платників єдиного податку Чернівецька ОДПІ пропонує платникам єдиного податку час від часу звірятись щодо стану розрахунків із бюджетом.