Почали діяти змінені правила дорожнього руху щодо прикордонних територій

Днями набрала чинності постанова Кабміну, яка регламентує зміни у правилах дорожнього руху в частині прав та обов’язків водіїв транспортних засобів, які рухаються у прикордонній смузі. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Зокрема, визначається, що на ділянках доріг у межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району на вимогу уповноваженої особи Держприкордонслужби водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також:
а) пред’явити для перевірки реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - технічний талон);
б) дати можливість оглянути транспортний засіб і перевірити номери його агрегатів.
Крім того, вносяться зміни й до деяких дорожніх знаків та запроваджуються нові інформаційно-вказівні знаки. Наприклад, до знаку «в’їзд заборонено» додається абзац щодо запобігання в’їзду на дороги, що безпосередньо простягаються у межах прикордонної смуги до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон. А до інформаційно-вказівних знаків додаються знаки, що визначають початок та кінець прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району.
Згідно чинного законодавства дотримання ПДР є обов’язковим для усіх учасників дорожнього руху, а за їх порушення винним особам доведеться відповідати перед судом.
Нагадуємо громадянам, що контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів;
Прикордонна смуга - ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо уздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або уздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищних і сільських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень.