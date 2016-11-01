Окрім Сторожинецького та Глибоцького районів, де вибори відбудуться у 4-х об`єднаних територіальних громадах, вони пройдуть і у Вижниці та Вашківцях. Там вибори будуть 18 грудня. Вибиратимуть по 26 депутатів і по одному голові. У міських об`єднаних громадах вибори відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто депутати змушені висуватися тільки від партій. На мера можна йти самовисуванцем.
Отож Вижницька міська територіальна громада матиме 10 населених пунктів. До її складу виявили бажання увійти місто Вижниця, села Багна, Виженка, Іспас, Кибаки, Майдан, Мілієве. Середній Майдан, Черешеньки і Чорногузи. На сьогодні у цій громаді налічується 14 749 виборців. Вони голосуватимуть у 26-ти виборчих округах. Відповідно вибиратимуть 26 депутатів і одного голову громади.
З огляду на те, як голосували у цих громадах за політичні партії на місцевих виборах у 2015 році, можна прогнозувати й теперішні результати.
Перше місце тоді поділили між собою БПП «Солідарність» і ВО «Батьківщина». За партію Петра Порошенка проголосувало 23 відсотки виборців. За партію Юлії Тимошенко - 22,6 відсотка. Майже 10 відсотків голосів віддали за «Самопоміч». Швидше за все, там голосували за відомого у Вижниці та навколишніх селах підприємця Михайла Чернея. Він став депутатом обласної ради. Але за рік діяльності нічим себе не проявив, окрім того, що на прийомі румунських депутатів у Сучаві вигукував гасла на славу Румунії («Траяска Романія!» - кричав Михайло Черней). Недавно його помітили у компанії народного депутата від РПУ Олега Ляшка. Також пан Михайло, замість того, аби відстоювати позицію «Самопомочі» в обласній раді, був помічений у близькості то до Івана Мунтяна з ВО «Батьківщина», то до Гайничеру та Рошки, які раніше були близькими до партії регіонів. Таке партійно-ідеологічне дрейфування Михайла Чернея не всіма виборцями зараз підтримується. Більше 9 відсотків виборців там голосували за РПУ Олега Ляшка. І знову ж таки, завдяки тому, що на цьому окрузі до обласної ради від радикалів було висунуто поважного у місті та селах лікаря Богдана Гришина-Грищука. Його і`мя, його патріотична позиція додали голосів цій партії. Хтозна, чи у цих умовах подібний результат хтось там зможе повторити…
ВО «Свобода» на теренах Вижниччни постійно має свій електорат. Він також коливається від 8 до 10 відсотків. Шкода, що ця патріотична парія далі неспроможна у патріотичному краї висувати сильних і авторитетних кандидатів. Вони б могли трохи підтягнути рейтинг «Свободи». Але так не сталося. Навіть тепер. Чомусь свободівці одними із перших вирішили заявити про підтримку на голову громади кандидатуру діючого голови Олексія Чепеля. Вони знехтували тим, що пан Олексій ще у часи Чорновола та Народного Руху разом з Георгієм Філіпчуком активно розвалювали українські патріотичні сили. Зокрема, він створював альтернативу Руху «Рух за єдність», який був підтриманий Кучмою та проросійськими силами в Україні. І смерть Чорновола та розвал Руху також на совісті подібних до Олексія Чепеля політиків.
Ще у Вижниці 5 відсотків раніше подолала партія «Відродження». Цього разу вона не заявила про своє бажання взяти участь у виборах. Незважаючи на те, що лідери УКРОПу Віталій Ткачук та його батько Василь Ткачук - вихідці з Вижниччини, свою партію вони не змогли там привести до влади. Тільки 4 відсотки набрали укропівці минулих виборів. Навряд чи цього року ситуація зміниться.
Як не дивно, а у селах Вижницького району майже до 5 відсотків набирав «Опозиційний блок». Він міг пройти виборчий бар`єр. Але містяни різко опустили регіоналів на грішну землю і святі Карпати. Тільки 69 голосів за них дали вижничани. Цього разу «Опозиційний блок» на виборах об`єднаної громади не йтиме.
Не втрачає шанс перейти бар`єр і Аграрна партія. Якщо там висунуть відомих та авторитетних кандидатів, то вона обов`язково буде представлена у депутатському корпусі об`єднаної громади Вижниці.
А ось «Наш край» та «Сила людей» не набрали на виборах 2015 року навіть 2-х відсотків голосів. Нічого у них не змінилося й тепер. Тож ці дві партії будуть підігрувати комусь із тих, хто йтиме у фарватері перегонів.
«Наш край», швидше за все, підіграє БПП «Солідарність». І відскубе від «Батьківщини» якийсь процент-два голосів. А «Сила людей» однозначно гратиме на полі «Народного Фронту». Нагадаємо, що у минулих виборах НФ не брав участі. Тому про його результати поки що невідомо. Зараз фронтовики розгорнули активну діяльність. Вони зуміли покрити всі округи і навіть на одного більше. У них у кожному окрузі є свій кандидат і один, хто перший у списку. Таким чином Народний Фронт хоче гучно повернутися у політику на теренах Буковини. Результати голосування 18 грудня дадуть відповідь на питання, чи змогли фронтовики реабілітувати себе в очах виборців і яке майбутнє чекає цю партію на Буковині.
Поки що жоден претендент на посаду голови Вижницької об`єднаної територіальної громади не заявив себе від політичної партії. Троє з них виявили бажання йти на вибори самовисуванцями.
Наразі це Михайло Андрюк, Олексій Чепіль та Олексій Гордійчук. Саме роль останнього у виборах буде вирішальною. Бо перших два - явні фаворити. Перший, Андрюк, очолює райраду, Чепіль - міську раду. Але Андрюк з Іспаса. І за нього там найбільше голосують. Тож хтось «зумів» переконати голову Іспаської сільради Гордійчука скласти конкуренцію Андрюку. І відтягнути від нього якнайбільше голосів.
З огляду на те, що ВО «Батьківщина» також підтримує Чепеля, це могла бути їхня гра.
Отож на вибори до Вижницької об`єднаної територіальної громади йдуть 10 партій та поки що 3 потужних кандидати на голову. БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина» і «Народний Фронт» своїми кандидатами покривають всі округи. Інші партії мають різну кількість висуванців. Тож непримиренна боротьба вестиметься саме між цими партіями і кандидатами. Хто переможе? Буде зрозуміло 18 грудня. Але чи не втратять від цієї борні жителі району?.. Покаже «Час».
(Далі буде) Р.S. На вибори у Вижниці зареєстрували своїх кандидатів БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», РПУ Олега Ляшка, «Наш край», «Сила людей», «Народний Фронт», АПУ, «УКРОП» і «Самопоміч».