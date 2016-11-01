Додаток до пенсії чи боргова кабала?

Народна трибуна
Крик душі
«Вчергове прийшовши до одного з чернівецьких відділень «Ощадбанку» отримувати пенсію, були дуже здивовані, коли виявили на своїх рахунках по тисячі гривень додаткових коштів, - крик душі чернівчан-пенсіонерів Миколи Васильовича Б., Ігора Семеновича К., Минодори Миколаївни Т. та Олени Вікторівни С. - Не розібравшись одразу, що це означає, дехто спочатку вирішив узяти ці гроші, подумавши, що то якісь донарахування до заробленої довголітньою працею мізерної пенсії, ймовірно, доплата за певний період. Але, запитавши банківських працівників про походження зазначеної суми та почувши у відповідь, що це позика банку на додаткові витрати, одразу ж повернули назад: хіба чужі гроші нас зігріють? А якщо ми знімемо гроші з картки та, зважаючи на вік, забудемо про це і вчасно не повернемо, що тоді? Нам же нараховуватимуть відсотки! Не розуміємо, чому банк без відома клієнтів, без будь-якого попередження та, врешті-решт, укладання угоди починає нав`язувати послуги, яких ми не замовляли? Дуже просимо, допоможіть розібратися, вигідна така пропозиція банку пенсіонерам, чи ні. Впевнені, що цим питанням переймаються й інші клієнти фінансової установи».
Писк влади
Як повідомили нашому кореспонденту у територіальному відділенні Ощадбанку, розміщеному за адресою проспект Незалежності, 113, банк пропонує кредитні продукти, призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їх діяльності і боятися такої пропозиції не треба. У цьому випадку пенсіонерам автоматично встановлено 1000 гривень кредитного ліміту. Якщо потрібно, пенсіонер може скористатися цими коштами. Зняття коштів з рахунку є безкоштовним. Ними можна скористатися у будь-якому закладі торгівлі, розрахувавшись за покупку карткою. Впродовж 30 днів відсотки не нараховуватимуться. Такі умови передбачені для пенсіонерів віком до 75 років.
У відділі пластикових карток Чернівецького облуправління Ощадбанку зазначають, що кредитний ліміт, про який йдеться, наразі на картках клієнтів заблокований. Його можна розблокувати за зверненням до банківської установи, а у випадку протермінування повернення знятих коштів (після 30 днів, - авт.) нараховується 27% річних від суми їх використання. Для клієнтів банку, котрі щомісячно отримують пенсію, така сума є незначною.
Підготувала Наталія БРЯНСЬКАВід редакції. Зважаючи на умови, користуватися наданим кредитним лімітом чи ні - особиста справа кожного клієнта Ощадбанку. Але при цьому варто пам`ятати: кожен громадянин має право на вичерпну інформацію стосовно послуги, яка йому надається. Для її отримання можна звернутися до менеджера територіального відділення, де Ви обслуговуєтеся, або до відділу пластикових карток обласного управління Ощадбанку за адресою вул. Героїв Майдану, 244.