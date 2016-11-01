Прикордонники на Буковині затримали 2 осіб і джип, запакований сигаретами

Вчора пізно увечері прикордонниками мобільного підрозділу, який нещодавно прибув на Буковину для посилення охорони державного кордону, було затримано позашляховик заповнений тютюновими виробами та двох осіб, ймовірно причетних до незаконної переправи курива до Румунії. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Під час моніторингу прилеглої території на ділянці відділу прикордонної служби «Селятин» прикордонний наряд помітив автомобіль високої прохідності, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Вчасно зреагувавши, прикордонникам мобільної застави вдалося швидко перегородити шлях автомобілю та затримати його.
Всередині позашляховик був запакований контрафактними тютюновими виробами, які порушники намагалися переправити до Румунії. Затриманими виявилися 26- та 32-річний мешканці Путильського району. Усього в автомобілі перевозили 5500 пачок сигарет марок «Марбле» та «Ашіма» без марок акцизного збору України.
Усі сигарети разом із транспортним засобом марки «Mitsubishi Pajero» було вилучено слідчою групою ГУ ДФС у Чернівецькій області. На затриманих чоловіків складено відповідні адміністративно-процесуальні документи, їхню подальшу долю вирішуватиме суд.